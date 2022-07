Oxyliom Solutions : Double distinction lors de l’Africa Pay & ID Expo 2022 à Marrakech

En effet, ce 2ème trimestre 2022 a été riche en consécrations pour Oxyliom solutions qui a reçu, à travers son client Eurafric Information, la filiale IT de Bank Of Africa, le prix EIC European Identity and Cloud – édition 2022 dans la catégorie Identity Fabrics & Identity As a service IDaaS. Une distinction dans le domaine de la transformation Digitale, qui récompense l’entreprise pour son adaptation et l’excellence de son service. Ce dernier a été décerné par KuppingerCole Analysts AG, le cabinet international Allemand indépendant, spécialisé dans le conseil dans les domaines de la sécurité de l’information, de la gestion des identités et des accès (IAM), de la gouvernance (IAG), de la gestion des risques et de la conformité (GRC) ainsi que dans tous les domaines liés à la transformation numérique.

Cette distinction valorise l’expertise et l’excellence opérationnelle d’Oxyliom Solutions, dans l’industrie de la gestion de l’identité et de la cyber- sécurité. Justement KuppingerCole Analysts AG affirme que ces lauréats ont pu relever avec brio les défis posés par la pandémie et l’essor rapide de la numérisation qu’elle a provoquée. Cette récompense prouve l’engagement ferme d’Oxyliom Solutions envers ses clients publics et privés lors de cette période de crise et de relance économique, qui s’appuie en l’occurrence sur une transformation numérique encore plus prononcée.

Dans la foulée de cette récompense internationale, Oxyliom Solutions a été sacrée pour une seconde fois lors de l’Africa Pay & ID Expo 2022, qui a tenu sa 15e édition du 26 au 28 mai dernier à Marrakech. En effet, lors de la cérémonie de remise de trophées « APIDE AWARDS », Oxyliom Solutions a reçu le prix de « Best Innovative eGov Solution » pour sa plateforme GIA Trust Platform. Il s’agit d’une solution innovante de Cloud identité (Identity Cloud), qui permet aux clients de gérer et de vérifier l’identité de leur personnel et de leurs clients, et aussi de manager les autorisations d’accès. Elle assure entre autres, aux opérateurs qui l’adoptent de se conformer aux réglementations en vigueur sur les données, et d’avoir des parcours client fluides.

Suite à cette nouvelle consécration, Oxyliom Solutions confirme son positionnement sur le marché marocain, par le biais de sa plateforme avancée de gestion des services d’identité, d’accès et de confiance.