Pacte pour la relance de l’Afrique : Le monde doit agir pour éviter une reprise à deux vitesses post-Covid-19

Deux ans après le lancement de “Compact with Afrika”, l’initiative lancée par l’Allemagne pour promouvoir l’investissement en Afrique, a réuni cette semaine des dirigeants des pays concernés autour d’Angela Merkel. En présence des dirigeants de la Banque africaine de développement, de l’Organisation mondiale du commerce, du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque mondiale, de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l’Organisation internationale du travail (OIT), elle a déclaré avoir « noté que la reprise après la pandémie est une reprise à deux vitesses, ce qui est préoccupant ».

La chancelière allemande a ajouté que le G7, le FMI et la Banque mondiale continuaient de prendre des mesures pour aider les pays à revenu faible et intermédiaire. Elle a mentionné les droits de tirage spéciaux du FMI et l’importance de les canaliser d’une manière qui profite aux pays les plus pauvres du monde. Soulignant la projection du FMI d’une croissance mondiale de 6 % en 2021, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a signalé que « la composition des 6 % est en train de changer, les économies avancées accélérant largement la croissance, tandis que la plupart des marchés émergents et des économies en développement sont encore plus à la traîne. C’est une divergence dangereuse. Les conséquences de la disparité incluent des perturbations continues de la chaîne d’approvisionnement et le risque de renoncer aux gains durement gagnés en matière de développement, ce qui alimenterait les troubles et l’instabilité ». K. Georgieva a conclu que les vaccins restent la priorité numéro un aujourd’hui.

David Malpass, président de la Banque mondiale, l’a également réitéré. Il a déclaré que des progrès avaient été réalisés dans le cadre de l’initiative African Vaccine Acquisition Trust (AVAT) des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, mais que les économies avancées devaient encore mettre des doses à la disposition du reste du monde.

Au sujet de l’allégement de la dette, D. Malpass a déclaré avoir «activement plaidé pour plus de transparence en ce qui concerne la dette, ainsi qu’un plus grand équilibre au sein de la relation débiteur/créancier dans le monde. »

Abordant les perspectives économiques de l’Afrique, Akinwumi A. Adesina, président de la Banque africaine de développement, a déclaré que les économies du continent devraient croître de 3,4%. Il a déclaré que les droits de tirage spéciaux du FMI étaient inestimables pour faire face aux vents contraires de l’économie. « Le récent déblocage par le FMI de 650 milliards de dollars en DTS, dont 27 milliards pour l’Afrique, contribuera grandement à augmenter les réserves des pays en développement », a-t-il noté. Il a ajouté que « si les pays développés réaffectent 100 milliards de dollars de DTS à l’Afrique, comme convenu lors de la réunion des dirigeants de Paris et par le G7, cela soutiendra davantage une reprise économique plus rapide en Afrique ».

Guy Ryder, directeur général de l’OIT, a rappelé que l’impact de la pandémie sur les marchés du travail était quatre fois plus important que la crise financière de 2008-2009. « Nous avons récupéré peut-être la moitié des dommages causés en termes de travail effectué, mais nous sommes tous d’accord pour dire que le processus de récupération est incomplet, inégal et fragile », a souligné G. Ryder.

Les chefs d’établissement ont inclus des messages de louange et d’adieu pour la direction de la chancelière sortante lors de sa treizième et dernière rencontre en tant que chef de l’État avec eux. La réunion a eu lieu la veille d’une conférence du Pacte avec l’Afrique, à laquelle assistent plusieurs chefs d’État africains. Le Pacte avec l’Afrique est une initiative du G20 qui promeut l’investissement privé en Afrique. Il implique une réforme des cadres macroéconomiques, commerciaux et financiers du continent.