Paiement : Société générale Maroc et Mastercard s’allient

Intervenant dans le cadre de la stratégie de développement de l’activité monétique et paiements que Société Générale Maroc a entamé depuis plusieurs années, ce partenariat vient concrétiser et affirmer la relation historique entre la première banque internationale au Maroc et le leader mondial des technologies de paiement.

Cette alliance vise principalement à répondre aux besoins des clients de Société Générale, dans le cadre de l’effort de diversification et d’innovation de l’offre monétique, via la mise à disposition de l’expertise de Mastercard en tant qu’acteur mondial dans le secteur de la digitalisation des paiements.

S’exprimant à l’occasion, François Marchal, Directeur Général de Société Générale Maroc, a affirmé que ce partenariat stratégique a pour vocation de déployer progressivement sur le marché marocain les meilleures solutions pour nos clients dans l’objectif de fournir des alternatives aux moyens traditionnels que sont le chèque et le cash. Pour sa part, Khalid Elgibali, Président de Mastercard pour la région Moyen Orient & Afrique du Nord (MENA), s’est réjoui de ce partenariat stratégique avec Société Générale Maroc, notant que Mastercard, en tant que pionner mondial en matière des technologies et de solutions digitales de paiement, s’emploie à offrir à ses clients les dernières technologies afin de favoriser l’inclusion financière et de promouvoir l’innovation.