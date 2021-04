PAM, PI et PPS se liguent: Dans le viseur, l’Exécutif… et le RNI

Dans un communiqué conjoint, PAM, PI et PPS pointent «l’incapacité apparente du gouvernement à mener les réformes nécessaires» et «son échec manifeste à faire face aux impacts économiques et sociaux de la pandémie».

Les trois partis d’opposition invitent l’exécutif piloté par Saad Eddine El Othmani à prendre des mesures garantissant la «création d’un contexte positif, basé sur une ouverture politique et la sauvegarde des droits de l’Homme» à même de permettre aux Marocains de «se réconcilier avec la chose publique».

Ce qui devrait, soulignent-ils, «hausser le taux de participation» aux prochaines élections et «renforcer ainsi la crédibilité des institutions élues».

Cet appel du PAM, PI et PPS est resté vague puisque ces formations n’ont pas appelé ouvertement à la relaxe des détenus des mouvements de contestation populaire qui ont secoué le pays, ni des journalistes poursuivis selon les prescriptions du droit pénal.

Là où les trois partis ont abandonné le ton allusif c’est lorsqu’ils ont condamné, dans un bel ensemble, «l’instrumentalisation politique des œuvres caritatives et solidaires». C’est la direction du RNI et sa Fondation Joud, accusée de distribuer des paniers aux démunis à des fins électoralistes, qui sont ainsi visées par les formations d’opposition qui exhortent les autorités «à intervenir» pour mettre un terme à «un phénomène illégal qui recours à l’exploitation illégale et contraire à l’éthique des données personnelles des citoyennes et citoyens».