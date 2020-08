Pandémie Covid-19 : Alerte, 29 morts et 1336 nouveaux cas en 24H

Le Maroc marche résolument vers un record des contaminations qui dépasserait, sous peu, la barre des 60 .000 cas. De mardi à mercredi, le nombre total des cas recensés avait atteint les 55 864 personnes infectées depuis le début de cette pandémie, soit 3,7 infections pour 100 000 habitants.

«Nous atteignons ainsi 154 infections cumulées pour 100 000 habitants», a déclaré Dr. Mouad Mrabet directeur du Centre national des opérations d’urgence lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé.

Le Maroc a enregistré 2.293 nouvelles guérisons, soit un nouveau record qui porte à 40 586 le nombre total, soit un taux de rémission de 72,6%. Un bilan quelque peu minoré par les 29 morts supplémentaires à déplorer. Là aussi, le rythme semble s’accélérer et avec 984 personnes déjà décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,8%, le palier des 1.000 décès sera bientôt franchi. Surtout que le nombre de patients en état critique atteint 193 cas, dont 33 sous respirateur invasif.

Ces décès ont été enregistrés à Casablanca (5), Marrakech (3), Errachidia (3), Fès (3), Meknès (2), Al Hoceima (2), Agadir (1), Tiznit (1), Tanger (1), Tan Tan (1), Taounate (1), Khouribga (1), Youssoufia (1), Kelaa des Sraghna (1), Rabat (1), Benslimane (1) et Taza (1).

Désormais, le pays compte 14 294 cas actifs sous traitement (39,4 pour 100 000 habitants en moyenne). Comme auparavant, ils se répartissent principalement entre Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Rabat-Salé, Fès-Meknès et Beni Mellal-Khénifra.

La répartition géographique des infections durant ces dernières 24 heures maintiennent la région Casablanca-Settat en tête avec 549 cas ( 424 à Casablanca, 36 à Nouaceur, 30 à Mohammedia, 29 à El Jadida, 15 à Mediouna, 9 à Berrechid, 3 à Settat et 3 à Benslimane). Elle est talonnée en cela par Marrakech-Safi avec 201 cas (153 à Marrakech, 19 à Safi, 14 à Kelaa des Sraghna, 11 à Essaouira, 2 à Chichaoua et 2 dans la province de Rhamna), Fès-Meknès avec 126 cas ( 69 à Fès, 27 à Meknès, 16 à Boulmane, 11 à El Hajeb et 3 à Ifrane), Rabat-Salé-Kénitra avec 115 cas (32 à Rabat, 28 à Salé, 28 à Kénitra, 19 à Skhirat-Témara, 4 à Sidi Kacem, 3 à Sidi Slimane et 1 à Khemisset) et Beni Mellal-Khénifra avec 108 cas ( 40 à Khouribga, 23 à Khénifra, 18 à Azilal, 18 à Beni Mellal et 9 à Fqih Bensaleh). Dans les autres régions qui ont enregistré moins de 100 cas durant ces dernières 24 heures, Tanger-Tétouan-Al Hoceima arrive en tête avec 99 cas ( 55 à Tanger, 27 à Tétouan, 6 à Larache, 5 à M’diq-Fnideq, 3 à Al Hoceima, 2 à Ouazzane et 1 à Chefchaouen), suivie de l’Oriental avec 51 cas (18 à Figuig, 18 à Guercif, 8 à Nador, 4 à Oujda-Angad et 3 à Berkane), Drâa-Tafilalet avec 39 cas (18 à Ouarzazate, 8 à Errachidia, 8 à Midelt et 5 à Tinghir) Souss-Massa avec 19 cas (9 à Agadir-Idda-Outanane, 6 à Inzegane-Ait Melloul, 2 à Chtouka Ait Baha, 1 à Tata et 1 à Tiznit), Dakhla-Oued Ed-Dahab avec 14 cas (tous à Dakhla), Laâyoune-Sakia El Hamra avec 13 cas (12 à Laâyoune et 1 à Tarfaya) et enfin, Guelmim-Oued Noun, avec 2 cas (tous à Guelmim).