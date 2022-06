Pandémie Covid+ : La barre des 3.000 cas de retour !

Si aucun décès n’a été constaté durant ce laps de temps, on notera pas moins de 1 460 nouvelles rémissions.

Le Maroc compte désormais 1 189 656 cas confirmés, 161 581 guérisons, 16 087 décès, 11 988 cas actifs, dont 53 dans un état grave, selon les derniers décomptes.

En matière de riposte, on relève aussi que 24 849 882 personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne, dont 23 333 649 ayant reçu la 2è dose, et 6 518 662 la 3è dose, rapporte le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Département qui invite les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.