Pandémie: La journée de tous les records

«Nous atteignons ainsi 61,2 infections pour chaque 100 000 habitants», a déclaré mercredi Dr. Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d’urgence, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé. «Lors des dernières 24 heures, le taux d’infection a été de 2,3 pour chaque 100 000 habitants», a-t-il ajouté.

M Mrabet a noté que la ville de Fès a connu le taux d’infection le plus important au Maroc, lors de ces dernières 24h, alors que le virus a touché 14 personnes / 100 000 habitants. Ces taux varient entre 11/100 000 à Tanger, 8/100 000 pour Casablanca et 6/100 000 pour Marrakech.

Seules 59 nouvelles rémissions ont été enregistrées ces dernières 24 heures, indique le responsable, ce qui porte à 17 125 le nombre total de guérisons dans le royaume, soit un taux de rémission de 77,1%. Il a précisé dans la foulée que 81 cas seraient dans un état grave ou critique à cause de l’âge et/ou des maladies chroniques, dont 12 sous respiration artificielle. Ces cas se répartissent entre Casablanca-Settat (25), Marrakech-Safi (23), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (17), Fès-Meknès (14) et Rabat-Salé-Kénitra (2).

De plus, 7 décès sont à déplorer entre mardi et mercredi. Le nombre total de morts à cause de la Covid-19 atteint 334. «Ces décès ont été enregistrés à Tanger (3), Casablanca (2) et Fès (2)», a-t-il détaillé.

Le Maroc compte désormais 4 754 cas actifs sous traitement (13 Marocains pour chaque 100 000 habitants), la plupart dans la région de Casablanca-Settat (1 467), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (1 389), Fès-Meknès (959), Marrakech-Safi (486) et Rabat-Salé-Kénitra (203 cas).

Quant à la répartition géographique, 668 nouveaux cas (81%) ont été détectés dans quatre villes marocaines, a ajouté le responsable, soit Fès, Tanger, Marrakech et Casablanca.

Ainsi, la région Casablanca-Settat arrive en tête avec 284 nouveaux cas (280 à Casablanca, 2 cas à Mohammedia et deux cas à El Jadida), Suivie en cela par Fès-Meknès, avec 206 cas (173 à Fès, 12 à Sefrou, 6 à Taounate, 5 à Meknès, 5 à Taza, 3 à El Hajeb, 1 à Moulay Yacoub et 1 à Boulemane), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma avec 167 cas (130 à Tanger, 12 à Tétouan, 11 à Al Fahs Anjra, 6 à Larache, 4 à Al Hoceima, 2 à Ouazzane et 2 à M’diq-Fnideq), Marrakech-Safi avec 95 cas (85 à Marrakech, 7 dans la province de Rhamna, 2 à Safi et 1 à Essaouira), Rabat-Salé-Kénitra avec 33 cas (13 à Témara, 6 à Sidi Kacem, 5 à Rabat, 5 à Salé, 3 à Kénitra et 1 à Sidi Slimane), Beni Mellal-Khénifra avec 15 cas (9 à Khénifra et 6 cas à Béni Mellal), Dakhla-Oued Ed-Dahab avec 10 cas, l’Oriental avec 8 cas (2 à Berkane, 2 à Jerada, 1 à Oujda, 1 à Berkane, 1 à Dirouch et 1 à Figuig) Laâyoune-Sakia El Hamra avec 5 cas (à Laayoune) Drâa-Tafilalet avec 2 cas (1 à Errachidia et 1 à Ouarzazate ) et, enfin, Souss-Massa, avec un cas à Agadir.

De ce fait, seule la région Guelmim-Oued Noun est la seule région a ne pas avoir enregistré de nouveau cas entre mardi et mercredi.

Le responsable a précisé que 724 nouveaux cas ont été détectés grâce au suivi des personnes contacts et la gestion des foyers d’infection. L’opération a concerné, jusqu’à mercredi 117 166 personnes contacts, dont 13 754 toujours sous suivi médical.

Comme il a souligné que le R0 a atteint 1,6 au niveau national et reste plus important dans les quatre villes (1,8 à Fès, 1,76 à Casablanca, 1,67 à Marrakech et 1,23 à Tanger).