«Pandora Papers» : Amman dénonce des informations «inexactes» et «exagérées»

«Certaines informations de presse publiées sur les biens immobiliers du roi sont inexactes, déformées et exagérées», a écrit le palais royal jordanien dans un communiqué, en réponse à l’intégration du nom du roi Abdallah II dans la liste des personnalités ayant eu recours entre autres à l’évasion fiscale.

Visé dans l’affaire des « Pandora Papers », le roi de Jordanie, Abdallah II, a été présenté comme la tête d’affiche de ces personnalités ayant utilisé des sociétés écrans ou sociétés offshore pour détourner des fonds, éviter de pays des impôts, ou se payer des biens immobiliers.

L’enquête journalistique menée par 600 journalistes dans le monde (faisant partie du Consortium international des journalistes d’investigation) et qui porte sur des documents fiscaux, près de 12 millions de documents en provenance de 14 sociétés de services financiers, a épinglé plusieurs personnalités dont des chefs d’Etat, Premiers ministres et hommes d’affaires.

Pour le roi Jordanien l’enquête a révélé qu’il détenait près d’une quinzaine de propriétés de luxe entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni. La plus récente propriété acquise par le monarque jordanien serait une propriété à Malibu qui donne sur la plage. L’opération aurait été montée grâce à une trentaine de sociétés écrans aux Caraïbes et au Panama, avance l’enquête. Cela lui aurait permis d’éviter que son nom soit identifié ou relié à ces propriétés.

Lundi, le palais royal jordanien a affirmé que la publication par certains médias des adresses des propriété détenues par le roi, dont des appartements et des résidences constituait une « menace pour la sécurité du roi et des membres de sa famille ». « Le roi possède un certain nombre d’appartements et de maisons aux États-Unis et au Royaume-Uni, et ce n’est pas quelque chose de nouveau ou de caché. Il utilise certains de ces appartements lors de ses visites officielles et y rencontre des invités officiels. Lui et les membres de sa famille en utilisent d’autres lors de visites privées », a ajouté le palais royal.

L’avocat du monarque a par ailleurs réagi à la suite de la publication de l’enquête en indiquant que le roi Abdallah a utilisé sa fortune personnelle pour acquérir ses biens immobiliers, et en justifiant le recours à des sociétés offshore pour des raisons de sécurité, de discrétion, et de vie privée.

Le palais jordanien a également insisté sur ce point-là en indiquant que le fait qu’il n’y ait pas eu d’annonce concernant ces biens immobiliers relevait de la « vie privée » du roi et non pas du « secret » et qu’il n’y avait pas eu d’intention de les cacher. « Les mesures de préservation de la vie privée sont essentielles pour un chef d’État à l’image du roi », ajoute le document.