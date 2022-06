Panne du dialogue social : Le personnel des collectivités en grève générale

Les affiliés de ladite Fédération revendiquent l’augmentation des salaires, le respect du droit de grève, l’annulation de la ponction des salaires du personnel gréviste, la hausse du quota de la promotion ou encore la réduction des délais à 4 ans pour la promotion par examen d’aptitude professionnelle et à 6 ans pour l’ancienneté.

En février 2022, la Fédération avait appelé ses adhérents relevant de Casablanca-Settat, à observer une grève de 24H, afin de pousser la tutelle à répondre aux revendications des employés des sociétés de collecte des déchets, des ouvriers communaux, des infirmiers et chauffeurs d’ambulance relevant de la Commune et les fonctionnaires mis à la disposition des sociétés de développement locales et des institutions publiques. La Fédération avait appelé alors le ministère de l’Intérieur, dans un communiqué, à l’assainissement du dossier des ouvriers communaux (exclus du cahier des charges de la gestion déléguée de la collecte des déchets), la suppression de l’échelle 7 du cursus de promotion pour les aides techniques et administratifs, la création d’un nouvel échelon pour les salariés du bas de l’échelle, l’indemnisation sur les risques professionnels en faveur des infirmiers et chauffeurs d’ambulances. Comme elle a défendu la cause de la vaccination de l’ensemble des fonctionnaires ayant participé à la campagne nationale de vaccination et ceux travaillant dans les sociétés de collecte des déchets qu’elle considère comme des « Frontliner« . En raison des prix élevés des tests Covid-19 et l’incapacité de certains employés de les réaliser, le même syndicat avait appelé l’Intérieur à mettre en place un partenariat avec le ministère de la Santé et certains établissements de santé privés dans le but de faciliter la réalisation des tests Covid.

Mais devant l’insistance de la Fédération sur la poursuite du dialogue afin d’améliorer les conditions sociales de cette frange de la population, il faut croire que la tutelle a fait la sourde oreille. D’où l’option de grève générale…