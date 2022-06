Para-athlétisme : Le Maroc se classe troisième à Rades

Ce bilan a permis au royaume de se hisser à la 3e place au tableau des médailles derrière la Tunisie, première avec 24 médailles (11 or, 7 argent, 6 bronze) et l’Algérie 2e avec 14 médailles (6 or, 3 argent, 5 bronze).

Le Maroc devance, par ailleurs, à une journée du dénouement de la compétition, de sérieux adversaires comme la Turquie 4e avec 10 médailles (5 or, 4 argent, 1 bronze) et l’Inde 5e avec 12 médailles (3 or, 5 argent, 4 bronze).

S’agissant des médailles marocaines de cette deuxième journée, on retiendra notamment la performance de Redouane Oussif qui s’est imposé sur le 1500m (T54) après avoir remporté l’épreuve du 5000m lors de la première journée. Ayoub Sadni a, lui aussi, offert l’or au Maroc en s’imposant largement devant l’Ivoirien Addoh Kimou et son compatriote Houssam Elamrani au 400m (T47) grâce à un chrono de 47,98. La troisième médaille d’or de la journée du mardi a été signée Redouane Thabit à l’épreuve du lancer du poids grâce à un lancer de 9,99 m.

Quant aux médailles d’argent, elles ont été remportées par Youssra Karim au lancer du disque (F41) grâce à un lancer de 35,86m et Anas Sikouk au 100m (T35-36) parcouru en 00:12:90. Hayet ElGaraa (F41), Abdelkebir Jeddi (T46-47) et Houssam Elamrani (T47) se sont, pour leur part, contentés du bronze respectivement aux épreuves du lancer du disque, du saut en longueur et du 400m.

Pour rappel, les para-athlètes marocains ne comptaient que trois médailles, toutes en or, à l’issue de la première journée du Grand prix de Tunis, œuvres de Hend Frioua au Club Throw (lancer de massue) dans la catégorie F31 qui avait établi un nouveau record du monde grâce à un lancer de 20,49m (ancien record: 20,45m). Les deux autres médailles ont été remportées par Redouane Oussif qui avait survolé l’épreuve du 5000m dans la catégorie des T54 et de Fouzia El Kassioui qui s’était illustrée au lancer du Javelot dans la catégorie des F33-34 par un lancer de 14,28m.