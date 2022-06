Para-athlétisme : Les Marocains s’illustrent à Tunis

Les deux autres médailles ont été l’œuvre de Redouane Oussif qui avait survolé l’épreuve du 5000 m dans la catégorie des T54 en parcourant la distance en 15:28:88 et de Fouzia El Kassioui qui s’était illustrée au lancer du Javelot dans la catégorie des F33-34 par un lancer de 14,28m.

Grâce à ces trois médailles d’or et en attendant que le rideau soit tiré sur cette compétition, le Maroc rivalise toujours avec la Turquie, 1ere avec 7 médailles (4 or, 2 argent, 1 bronze), la Tunisie 2e avec 11 médailles (3 or, 4 argent, 4 bronze) et l’Algérie 3e avec 9 médailles (3 or, 2 argent, 4 bronze).

Le Maroc s’est, par ailleurs, classé devant l’Inde 5e avec 8 médailles (2 or, 5 argent, 1 bronze), l’Azerbaïdjan 6e avec 2 médailles d’or, la France 7e avec 4 médailles (1 or, 1 argent, 2 bronze), la République Dominicaine 8e avec 2 médailles (1 or, 1 argent) et le Kazakhstan 9e avec 2 médailles (1 or, 1 bronze).

L’Arabie saoudite et le Cuba terminent, quant à eux, à la 10e et dernière place du classement avec une médaille d’or chacun.