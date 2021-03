Paris, Berlin et Rome au chevet de Tripoli: Un appui européen à la normalisation en cours en Libye

Annoncée à la dernière minute, le déplacement de Jean-Yves Le Drian, Heiko Maas et Luigi di Maio intervient une dizaine de jours après l’installation d’un nouveau gouvernement unifié chargé de gérer la transition jusqu’à des élections prévues le 24 décembre, sur fond d’embellie politique. Et coïncide avec le sommet des 27 pays de l’UE à Bruxelles, lors duquel le président français Emmanuel Macron a prévu de mettre le dossier libyen sur la table au « nom d’une dette » de la France vis-à-vis de ce pays nord-africain qui peine à sortir du « chaos ».

Mise en difficulté ces deux dernières années en raison de sa proximité avec l’homme fort –et controversé– de l’est de la Libye, Khalifa Haftar, Paris semble à la manœuvre. Plus tôt cette semaine, elle a annoncé la réouverture lundi prochain de son ambassade à Tripoli, fermée depuis 2014. Contrairement à J.Y. Le Drian et à H. Maas, le ministre italien des Affaires étrangères a toutefois déjà rencontré les nouvelles autorités de transition du pays à Tripoli dimanche dernier. Les trois chefs de la diplomatie devaient rencontrer le nouveau Premier ministre Abdelhamid Dbeibah et des membres de son gouvernement, ainsi qu’avec l’envoyé spécial de l’ONU Jan Kubis.

La Libye tente de s’extraire d’une décennie de conflit, depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi, un chaos marqué par l’existence ces dernières années de pouvoirs rivaux, dans l’ouest et l’est du pays. Le nouvel exécutif, qui doit permettre de clore ce chapitre, est né d’un processus onusien lancé en novembre à Tunis, mis sur orbite en février à Genève, avant un vote de confiance “historique” du Parlement ce mois. Les défis restent colossaux après 42 ans de dictature et une décennie de violences ayant suivi l’intervention militaire internationale lancée en mars 2011 sous l’ombrelle de l’Otan et conclue en octobre de la même année par la mort du “Guide” Mouammar Kadhafi.

Malgré la fin des combats entre les deux camps libyens à l’été 2020, suivie par un accord de cessez-le-feu en octobre, ce pays d’Afrique du Nord reste minée par les luttes d’influence, le poids des milices et la présence de mercenaires étrangers.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a affirmé qu’il restait “profondément préoccupé par les informations sur une présence persistante d’éléments étrangers dans et autour de Syrte et dans le centre de la Libye”, dans un rapport remis mercredi au Conseil de sécurité.