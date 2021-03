Parité atrophiée: La Présidente de la HACA s’explique

« En dépit des réalisations et acquis engrangés par notre pays dans le domaine de la promotion et de la consolidation à différents niveaux, des droits de la femme, une question insistante demeure posée », a déclaré la présidente de la HACA, s’interrogeant pourquoi la représentation de la femme dans l’espace public reste encore aujourd’hui « partielle », « biaisée » et « sans commune mesure » avec la place réelle place occupée par les compétences féminines dans tous les secteurs, ni avec les « importantes garanties juridiques existantes ».

Intervenant à l’occasion des travaux du Colloque International sur le thème de l’équité dans le champ politique, organisé par le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), L. Akharbach a affirmé que la « juste représentation » des femmes dans l’espace public, relève de plusieurs champs, et en premier lieu par la représentation culturelle de la femme au Maroc.

Selon elle, il faut prendre en compte « le rôle et l’impact spécifiques des médias dans la construction de l’imaginaire collectif » et s’intéresser à ce socle commun des représentations culturelles de la femme qui limitent son rôle.

Entre 2010 et 2020, les interventions des femmes ont varié entre 8% et 15% du volume global des interventions des personnalités publiques dans les journaux et magazines d’information des radios et télévisions, a indiqué la présidente de la HACA.

Expliquant l’importance de la question de la juste représentation de la femme dans l’espace public et politique, L. Akharbach a estimé qu’il s’agit d’ « une question d’intérêt général intimement liée au progrès social global ».

Ainsi, elle a appelé à « transcender le débat idéologique au sujet des droits de la femme » et d’aller plus loin en focalisant l’effort collectif sur les véritables enjeux de la construction d’un modèle de société fort de la contribution de tous, enrichi des différences et des diversités hommes-femmes et fondé sur les droits et l’égalité citoyenne.

Le blocage culturel a également été dénoncé par la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) Amina Bouayach lors de ce colloque qui a estimé que le besoin de reconnaissance culturelle est un aspect central de la lutte contre les stéréotypes sur la femme et l’encouragement de ces dernières à l’accès aux mandats électifs au niveau politique.

Elle relevé en outre que le système électoral, les cadres législatifs et juridiques, le statut social, économique et culturel des femmes sont responsables de la faible présence des femmes au niveau politique malgré qu’elles représentent la moitié du corps électoral marocain. Sur la période des élections législatives générales de 2016 qui avait duré 43 jours, les femmes ont représenté en moyenne seulement 36% des intervenants politiques lors de la campagne de communication officielle dans les radios et télévisions et seulement 19% du temps des interventions dans les programmes d’information, a noté à ce titre la présidente de la HACA.

De son côté », le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami, a estimé qu’il fallait que les femmes prennent leurs droits et n’attendent pas qu’ils leurs soient donnés. « Les droits ne se donnent pas, les droits se prennent, et nécessitent un réel engagement et volontarisme de la part des femmes elles-mêmes », a-t-il affirmé.

En défenseur de la parité, A.R. Chami est allé encore plus loin en affirmant qu’il fallait se défaire du principe de la parité dans tous les domaines, et aller vers un renforcement de la « discrimination positive » en faveur des femmes.