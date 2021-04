Partenariat entre l’USMS et EMSI pour renforcer la recherche scientifique

Plusieurs actions sont prévues dans le cadre de cette nouvelle alliance, notamment l’échange d’experts dans les domaines arrêtés en commun accord par les deux parties, l’encouragement de la participation des enseignants chercheurs et des professeurs relevant de l’USMS et l’EMSI à des séances de formation et d’encadrement selon des programmes définis.

La convention porte également sur le développement de la recherche scientifique et de l’innovation notamment dans les domaines des sciences et technologies, la publication des communications et articles scientifiques dans le cadre des thèses communes et le dépôt des brevets d’invention dans le cadre des projets scientifiques communs.

Elle concerne également l’inscription, l’encadrement et le co-encadrement des thèses en collaboration dans les centres des études doctorales de l’USMS après validation de commission conjointe.