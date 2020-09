Pas d’avenir pour Israël dans la région, tonne Ismail Haniyeh

Évoquant lors d’un meeting populaire qui commémorait le massacre de Sabra et Chatila, au cours duquel des milices libanaises avaient, avec l’aide israélienne, massacré des centaines de Palestiniens et de Libanais vivant dans ce deux camps en septembre 1982, I. Haniyeh a assuré que le délai de prescription de ce crime ne sera jamais aboli.

« Notre vengeance de cet ennemi ne sera accomplie que lorsque notre peuple retournera à sa terre et l’occupant sera chassé de chaque pouce de la terre de la Palestine », a-t-il affirmé.

Le chef du Hamas a rendu compte des décisions prises au cours de la rencontre des secrétaires généraux des factions palestinienne qui s’était déroulée jeudi 3 août à l’ambassade de la Palestine à Beyrouth. «Elle a déterminé nos priorités stratégiques, en tête que nous ne renoncerons jamais au droit de retour, nous ne renoncerons à aucun pouce de la terre de la Palestine et nous ne reconnaitrons jamais Israël ».

Evoquant les dénominateurs communs et les constantes entre les factions palestiniennes, I. Haniyeh a souligné que « nous œuvrerons durant cette étape pour libérer Gaza et la Cisjordanie, de concert avec les autres factions sans reconnaître Israël ». Ajoutant que « ce qui s’est passé hier pourrait ouvrir la porte au renforcement de l’unité nationale palestinienne. Nous avons décidé de réactiver la résistance populaire et de former des comités d’action pour développer l’Organisation de libération de la Palestine. Nous avons décidé de mettre fin aux divisions inter palestiniennes. Je rends hommage à la position des frères du Fatah et des autres factions ».

Selon lui, le rôle des Palestiniens à l’étranger sera stratégique dans la phase prochaine. Estimant qu’il y a une tentative « d’israélisation » de la région, en allusion aux efforts des monarchies du Golfe de normaliser leurs relations avec l’entité sioniste, il a révélé que les efforts sont déployés « pour édifier un bloc dur dans la région pour affronter le projet israélien » « Ils ne réussiront pas », a-t-il affirmé. Car la résistance est un choix stratégique pour la libération, dans toutes ses formes, la résistance armée en tête, alors que «les accords d’Oslo ont permis « tous les périls israéliens ». «Le Hamas adopte la stratégie de l’accumulation des atouts de force et exerce la résistance dans les domaines disponibles », a-t-il précisé, indiquant que « les missiles de la résistance qui avaient une portée de 15 km peuvent aujourd’hui atteindre Tel Aviv, voire même au-delà ».

« Notre peuple au Liban résiste tant qu’il reste attaché au droit de retour, refuse la patrie alternative et toute déviation de sa boussole », a-t-il signifié, en s’adressant aux réfugiés palestiniens au Liban. Et de poursuivre : « notre rencontre a eu lieu aujourd’hui à Beyrouth. Demain elle se fera à Al-Quds. Aucune puissance au monde ne nous empêchera de revenir en Palestine ». I.Haniyeh n’a pas manqué de rendre hommage à la résistance libanaise « qui a humilié Israël en l’an 2000 et en 2006 ».