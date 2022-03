Pas d’avions de chasse pour Kiev : Ni de zone d’exclusion aérienne

«Pratiquement toute l’aviation du régime de Kiev apte au combat a été détruite. Mais nous savons de source sûre que des appareils ukrainiens se sont envolés vers la Roumanie et dans d’autres pays voisins», a déclaré Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, cité par RT. «L’utilisation du réseau d’aérodromes de ces pays pour servir de base à des avions militaires ukrainiens et leur utilisation subséquente contre les forces armées russes pourraient être considérées comme une implication de ces pays dans un conflit armé», a-t-il ajouté.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les puissances occidentales à imposer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine pour épargner au pays de nouvelles frappes aériennes russes. Mais le président russe Vladimir Poutine a précédemment averti que la Russie considérerait comme cobelligérant tout pays tentant d’imposer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine.

A signaler sur ce même chapitre que la Pologne ne livrera finalement pas d’avions de guerre à l’Ukraine, comme l’espérait V.Zelensky, a rapporté lundi BFMTV. Ce refus fait en outre suite à celui de la Bulgarie, également sollicitée par Kiev. Des déclarations contraires diffusées sur les réseaux sociaux et relayées par la presse ont d’ailleurs été qualifiées de «fake news» par Varsovie.

«La Pologne n’enverra pas ses avions de combat à l’Ukraine et n’autorisera pas l’utilisation de ses aéroports», a souligné la Chancellerie du Premier ministre polonais sur Twitter, rappelant qu’elle apportait déjà «une aide significative dans de nombreux autres domaines».

Ces livraisons avaient pourtant été très clairement envisagées par Antony Blinken, secrétaire d’Etat des Etats-Unis, le 6 mars. Ce dernier avait assuré qu’aucun appareil de l’OTAN ne serait directement envoyé à l’Ukraine, mais avait évoqué la possibilité que la Pologne fournisse à Kiev des avions de combat de fabrication soviétique MIG-29, que Varsovie aurait pu remplacer ensuite par des F-16. Cité notamment par l’AFP, A. Blinken avait déclaré : «Nous regardons maintenant activement la question des avions que la Pologne pourrait fournir à l’Ukraine et comment nous pourrions compenser si la Pologne décidait de fournir ces avions.» Le choix s’était porté sur des avions de chasses soviétiques du fait que les pilotes ukrainiens sont formés à les utiliser, contrairement aux appareils des pays membres de l’Alliance atlantique comme les Rafales ou les Mirage. Une déconvenue pour Kiev qui espérait obtenir 70 avions de chasse le 28 février, comme en atteste un tweet de la Rada d’Ukraine : «Nos partenaires nous offrent les MiG-29 et Su-25 !»