Pas de majorité pour B. Netanyahu à la Knesset: Le jeu se complique pour le chef du gouvernement israélien

Le clan pro-Netanyahu n’a pas réussi à obtenir la majorité requise. Il dispose de 52 sièges tandis que les partis opposés à Netanyahu ont obtenu 57, ont rapporté les médias israéliens.

Le parti de droite Yamina (avec 7) et le parti islamique Ra’am (avec 4), ne se sont engagés dans aucun des deux camps. Benjamin Netanyahu aurait besoin du soutien d’un des deux partis pour obtenir une faible majorité, mais la coopération entre l’extrême droite et le parti Ra’am semble pratiquement impossible.

Pendant ce temps se forme une « coalition de changement » entre les partis de l’opposition : Yesh Atid, Kakhol Lavan, Yamina, Yisrael Beitenu, le parti travailliste, Nouvel Espoir et Meretz aurait 58 voix, et nécessite le soutien de Ra’am ou de la Liste arabe commune (6 sièges).

En réaction à la publication des résultats des élections, le parti Likoud a qualifié de bloc antidémocratique, le ‘bloc de changement’ qui est en train de se former entre les partis de l’opposition pour le remplacer.

Pour sa part, le chef du parti laïc Ysrael Beteinou, Avigdor Lieberman a également soutenu une initiative visant au « changement », affirmant dans un communiqué qu’il ferait « tout » pour empêcher une cinquième élection. « Je suis résolu à faire tout ce que je peux pour empêcher de nouvelles élections. La première étape passe par un projet de loi qui empêcherait un membre de la Knesset inculpé d’être candidat à un gouvernement (en allusion à Netanyahu). J’attends de tous les partis qui espèrent le changement, dont on parle depuis des mois, qu’ils assument leurs responsabilités et adhèrent à ce projet de loi, » a-t-il déclaré.

Les estimations publiées par les médias israéliens avant les résultats définitifs indiquaient déjà que les blocs de B. Netanyahu et de son rival obtiendraient chacun une cinquantaine de voix, et ne franchiraient pas le seuil des 61 sièges nécessaires à la formation d’une coalition. De leurs côtés, le parti arabe Raam (5 sièges) et le parti national religieux Yamina (7 sièges), qui n’ont pas dit expressément quel camp ils comptaient rejoindre, se présentent comme faiseur de roi.

Les votes par correspondance, qui représentent environ 10% du vote général, pourraient déterminer le sort de l’impasse politique: la formation d’une coalition, ou bien la convocation d’une cinquième élection, en moins de deux ans.

Les trois derniers scrutins avaient placé Netanyahu et son rival, l’ex-chef de l’armée et centriste Benny Gantz, au coude-à-coude. Après les troisièmes législatives, B. Gantz avait décidé de s’allier à son ennemi politique pour former un gouvernement «d’union et d’urgence» face à la crise sanitaire, qui n’a survécu que quelques mois.

Entre-temps, le Parti travailliste compte faire adopter une loi au Parlement interdisant une personne inculpée pour corruption d’être Premier ministre, a déclaré l’ancien député, Omer Barlev, sur le point de réintégrer la Knesset avec son parti. Il s’agirait de réunir le soutien de 61 députés pour nommer un nouveau président de la Knesset qui permettra à une telle législation de prendre forme.

Rappelons que depuis fin juin, des manifestants se rassemblent, chaque samedi soir, pour protester contre Netanyahu inculpé pour corruption dans trois affaires et critiqué pour les aides jugées insuffisantes aux travailleurs ayant perdu leur emploi avec la pandémie.