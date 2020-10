Pas de paix au Yémen sans paix avec Israël, selon Washington

K. Craft a affirmé qu’ « il n’y aura pas de paix au Yémen et dans la région qu’après l’adoption de la voie de rétablissement des relations avec ‘Israël’ ». Ces propos ont été tenus, mardi 20 octobre, lors d’une session du Conseil de sécurité sur le « Maintien de la paix et la sécurité internationales ». Aux yeux de la représentante des Etats Unis au Conseil de sécurité qui a été on ne peut plus claire devant tout le monde, « l’établissement des relations avec Israël est la porte d’entrée vers la paix au Yémen, au Liban, en Irak, en Syrie et en Iran ».

Voilà pourquoi les Etats Unis ne se lassent pas d’inciter la majorité des pays arabes à abandonner la cause palestinienne et à normaliser leurs relations avec l’entité sioniste. Faute de quoi, Washington brandit le spectre des sanctions économiques, du blocus et de l’embargo. L’administration US n’en fait qu’à sa tête et s’embarrasse peu de l’opinion populaire qui, en majorité, rejette tout processus qui vise à pactiser avec les dirigeants sionistes qui ignorent le fait palestinien.

Pour le dossier yéménite, force est de souligner que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s’est échiné à minimiser les causes de la guerre saoudo-émirati-US contre le Yémen.