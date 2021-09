Pas de place pour la frégate allemande en Chine : Berlin regrette l’attitude de Pékin

La décision prise par Pékin porte un coup aux espoirs allemands qu’une telle escale en Chine puisse contribuer à désamorcer certaines tensions régionales liées au commerce maritime.

« Après une période de réflexion, la Chine a décidé qu’elle ne souhaitait pas de visite portuaire de la frégate allemande +Bayern+ et nous en avons pris note », a affirmé Maria Adebahr, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse régulière à Berlin.

Le Bayern, navire militaire de 139 mètres de long avec plus de 200 soldats à bord, a quitté le port allemand de Wilhelmshaven le 2 août dernier pour effectuer durant six mois sa première mission depuis près de 20 ans dans le bassin indo-pacifique. Le voyage le mènera également à Singapour, au Japon, en Corée du Sud et Australie.

La frégate doit aussi traverser la mer de Chine méridionale, route clef du commerce maritime mondial et espace riche en ressources naturelles dont Pékin revendique la quasi-totalité. Plusieurs voisins, comme les Philippines, la Malaisie, Brunei ou encore le Vietnam, soutenus par Washington, contestent le bien-fondé de ces revendications.

La mission allemande doit contribuer à la stabilité dans la région et au respect du droit international, avait expliqué Annegret Kramp-Karrenbauer, ministre de la Défense avant le départ du navire en août. « La sécurité en Indo-Pacifique est aussi notre sécurité », avait-elle jugé, qualifiant la mission « de grand pas et de pas positif ».

Peu auparavant, Lloyd Austin, secrétaire américain à la Défense, avait affirmé à Singapour que les revendications croissantes de Pékin en mer de Chine méridionale étaient « sans fondement en droit international ».

L’Allemagne se montre en général réticente à s’engager militairement au niveau mondial, et a souvent plaidé pour des relations moins conflictuelles avec la Chine avec qui elle entretient des liens économiques et industriels importants.