Pas de répit dans la lutte contre le Covid-19

La répartition géographique des nouveaux cas laisse la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma en tête des aires contaminées avec 85 nouveaux cas : 60 à Tanger, 17 à Tétouan, 7 à Al Fahs Anjra et 1 à Ouazzane. Suivie en cela par la région Casablanca-Settat avec, 62 nouveaux cas (33 à Casablanca, 10 à Mohammedia, 10 à Settat, 7 à El Jadida, 1 à Berrechid et un autre à Médiouna), Marrakech-Safi avec 49 nouveaux cas (26 à Marrakech et 23 à Al Haouz), Fès-Meknès avec 25 cas (23 à Fès et 1 à Sefrou et 1 à Taza), Lâyoune-Sakia El Hamra, avec 17 nouveaux cas recensés dans la ville de Laâyoune, Rabat-Salé-Kénitra, avec 6 cas (3 à Kénitra, 1 à Khémisset, 1 à Sidi Kacem et un autre à Salé) et, enfin, Guelmim-Oued Noun avec 4 nouveaux cas, tous à Tan-Tan, et un cas est recensé dans la ville de Dakhla (Dakhla-Oued Ed-Dahab).

Les autres régions du Maroc, en l’occurrence Draâ-Tafilalet, Beni Mellal-Khénifra, l’Oriental et Souss-Massa n’ont enregistré aucun nouveau cas entre jeudi et vendredi, assure

Dr. Hind Ezzine, cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé. Au cours du traditionnel point de presse quotidien, la responsable a précisé que 380 nouvelles rémissions ont été enregistrées ces dernières 24 heures, portant à 11 827 le nombre total de guérisons dans le royaume, soit un taux de rémission de 77%. Seul un décès est à déplorer, assure-t-elle, ce qui porte le nombre total des morts à cause de la Covid-19 à 243 alors que le taux de létalité atteint 1,6%.

Le Maroc compte désormais 3 258 cas actifs sous traitement, dont 25 dans un état grave ou critique à cause de l’âge et/ou des maladies chroniques. H. Ezzine a enfin rappelé que l’opération du suivi des personnes contacts a concerné, depuis le début de la pandémie au Maroc, 81 381 personnes, 13 685 personnes sont toujours suivies.

On rassure…

La veille de ce point de presse, Saâd Eddine El Othmani, Chef du Gouvernement,.a tenu a assurer que la pandémie du Covid-19 est sous contrôle, mais cela ne signifie pas que le virus a disparu ou qu’il n’y a plus lieu de prendre les précautions nécessaires.

Depuis Rabat, il a insisté sur “la nécessité d’observer plus de prudence et de respecter les mesures sanitaires et les précautions nécessaires”, a fait savoir Saaid Amzazi, ministre de l’Éducation nationale, et porte-parole du gouvernement, dans un communiqué lu à l’issue de la réunion du Conseil, tenue sous la présidence du Chef du Gouvernement.

La maitrise de la situation épidémiologique, couplée à la surveillance rigoureuse de son évolution et à la vigilance de toutes les parties concernées, a encouragé le gouvernement à poursuivre la mise en œuvre de son plan de levée progressive du confinement, parallèlement au prolongement de l’état d’urgence sanitaire, qui représente le cadre juridique permettant de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à tout développement négatif de la pandémie, a fait observer le Patron de l’exécutif.