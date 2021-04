Pas de restrictions à l’armement des EAU: Washington donne son aval pour la vente des F-35

Un porte-parole du département d’État a déclaré que l’administration irait de l’avant avec les ventes proposées aux EAU, « même si nous continuons à examiner les détails et à consulter les responsables émiratis » liés à l’utilisation des armes.

L’administration du président démocrate avait suspendu les accords conclus par l’ancien président républicain Donald Trump afin de les revoir. Les ventes ont été finalisées juste avant que D. Trump ne quitte ses fonctions.

Le porte-parole du département d’État a déclaré que les dates de livraison estimées des ventes, si elles étaient mises en œuvre, seraient postérieures à 2025. Le gouvernement a prévu « un dialogue solide avec les Émirats arabes unis » pour garantir un partenariat de sécurité plus élaboré, a affirmé le porte-parole.

« Nous continuerons également de nous assurer auprès des EAU et des services de défense américains que les équipements d’origine américaine sont correctement sécurisés et utilisés d’une manière qui respecte les droits de l’homme et se conforme pleinement aux lois des conflits armés », a-t-il dit.