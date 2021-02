Pas de transfert vers le Maroc des bases US en Espagne

Après plusieurs mois de rumeurs sur la possibilité d’un déménagement de la base navale américaine de Rota en Espagne vers Ksar Sghir au nord du Maroc, au large du détroit de Gibraltar, les États-Unis réagissent. Et c’est le conseiller à la sécurité nationale de Biden qui a tenu à rassurer E Aparici, sur cette question, indique un communiqué de la Maison-Blanche. Auparavant, le constructeur naval espagnol Navantia avait annoncé la conclusion d’un accord avec le Pentagone, ce qui sous-entendait le non transfert des bateaux. Surtout que ledit accord couvre sept ans. «Navantia a été sélectionné […] par le gouvernement américain pour la réparation et l’entretien des destroyers de classe Arleigh Burke (DDG) et d’autres navires de la marine américaine déployés à la base navale de Rota», indique la note. «Cet accord, qui durera jusqu’en janvier 2028, s’élèvera à un maximum de 822,4 millions d’euros et devrait créer plus de 1.000 emplois directs par an». Plus, «Navantia a ainsi renforcé sa position de principal mainteneur de l’US Navy à Rota, rôle qu’elle remplit depuis 2013».

Après avoir exprimé le souhait du gouvernement américain de renforcer les relations avec son homologue espagnol, J.Sullivan «a exprimé sa gratitude pour l’accueil continu par l’Espagne des forces militaires américaines», indique la note. Par ailleurs, les deux responsables ont également convenu «de travailler ensemble sur des priorités de politique étrangère communes, notamment la Chine, l’Amérique latine et le Sahel».

En juillet 2020, le quotidien El Espanol avançait que l’accord militaire qui lie les États-Unis à l’Espagne depuis décembre 1988 concernant la base de Rota expirerait en mai 2021. Il ajoutait par ailleurs que le royaume chérifien avait proposé à la Maison-Blanche d’accueillir les bâtiments de guerre US à la base stratégique de Ksar Sghir. Citant une source militaire marocaine, le quotidien expliquait que suite à une visite de hauts gradés de la marine américaine à la base de Ksar Sghir pour évaluer ses capacités, Rabat avait multiplié «par quatre la surface» de la base navale, lui permettant ainsi d’«accueillir même des sous-marins».