Pas d’unanimité autour de la normalisation maroco-israélienne

Les signataires du communiqué dénoncent l’initiative de Rabat «soumise aux diktats de l’impérialisme américain et de l’entité sioniste», un mois après la normalisation officielle des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël.

«Nous ne pouvons que condamner dans les termes les plus forts le fait d’accepter de recevoir des responsables terroristes et des criminels de guerre sur notre terre et leur permettre de semer leur idéologie raciste dans notre pays, tout en menaçant la cohésion sociale de notre peuple et la paix dans notre région», souligne le communiqué.

Le collectif réitère son appel à revenir sur cet accord de normalisation et à l’abandonner, «par respect aux positions inébranlables et honorables du peuple marocain et de ses forces vives, en estime aux âmes des martyrs tombés en défense du droit du peuple palestinien à libérer sa terre, pour construire un Etat démocratique indépendant avec Al-Qods comme capitale».

L’appel est signé par le Réseau démocratique marocain de solidarité avec les peuples, la Coalition marocaine des associations des défense des droits humaines, le Mouvement BDS Maroc, la Campagne marocaine pour le boycott académique et culturel d’Israël (MACBI), le Comité marocain d’appui aux causes de la nation et celui de la solidarité avec le peuple palestinien à Casablanca.