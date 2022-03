Passe d’armes à Genève entre Rabat et Alger : O. Zniber détruit la rhétorique algérienne

Ladite déclaration algérienne « ne répond en rien aux normes de notre Conseil », a affirmé O. Zniber dans son message, dénonçant « une véritable logorrhée d’attaques agressives et injustifiées » de la part de l’Algérie vis à vis du Maroc, qui s’est manifestée par la fermeture des frontières depuis 28 ans. « Cas unique au monde, au contraire de l’amitié, de l’harmonie et de la concorde entre les deux peuples voisins marocain et algérien », a-t-il pointé.

Et de citer « la rupture unilatérale et absurde des relations diplomatiques, intervenue le 24 août 2021 », à l’initiative de l’Algérie, la fermeture de l’espace aérien de l’Algérie aux aéronefs marocains à partir du 22 septembre 2021, et la fermeture, le 31 octobre 2021 du gazoduc intermaghrébin, au détriment des intérêts communs, prouvant une fois de plus son hostilité envers le Maroc.

Par ailleurs, a rappelé le diplomate, « la désignation pompeuse d’un Envoyé pour le Sahara dont les déclarations verbeuses s’attaquant au quotidien au Maroc relèvent des violations les plus attentatoires, le disqualifiant de tout attribut diplomatique, tels que reconnus et assurés au plan international ».

« La déclaration hostile, promue par la délégation algérienne prononcée à nouveau lors de cette session, est à caractère purement politique et ne répond en rien aux normes de notre Conseil, car au contraire de son contenu, la situation dans les provinces du Sahara au Maroc est des plus normales, stable, et où toutes les populations jouissent de leurs droits fondamentaux, politiques, civils et socioéconomiques », souligne O.Zniber.

Dans son message adressé aux représentations diplomatiques à Genève, l’ambassadeur marocain a, en outre, attiré l’attention des diplomates sur « le comportement négatif et intéressé de la délégation algérienne qui consiste à vouloir instrumentaliser les travaux du CDH, pour lancer des allégations mensongères, dénuées de tout fondement et visant uniquement à servir les thèses du régime algérien quant à son hostilité ouverte et calculée contre l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc ».

« Le Maroc est un pays ouvert, respectueux du dialogue, et dont la politique, contrairement à ce que veulent prétendre les dirigeants algériens, est fondée sur la préservation de l’avenir, même au prix de libertés accordées à une fraction de séparatistes sur son propre territoire, qui tendent à profiter de ces libertés en étant manipulés contre le Maroc, dont les autorités contrairement à leurs dires, n’empruntent jamais la voie de la répression, mais tout simplement celle de l’application de la loi dans sa justesse et sa rigueur », a-t-il dit.

Et de conclure, « la marocanité du Sahara connait une adhésion internationale et une reconnaissance formelle et officielle de pays amis de tous les continents attachés à la paix, à la sécurité et aussi à l’intégration régionale de l’Afrique du nord, remise en cause depuis maintenant près de 5 décennies par la politique aventurière du pouvoir algérien, malgré les diverses et multiples tentatives du Maroc », telle la « main tendue du Roi Mohammed VI au président algérien », ou encore « celle de pays amis, soucieux de préserver le devenir et la coopération des populations des pays du Maghreb ».