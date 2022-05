Patronat : C. Alj se réunit avec les présidents des CGEM régions

Intervenant à cette occasion, C. Alj a assuré qu’une attention particulière est accordée aux travaux des CGEM régions et des fédérations, en tant que piliers de la Confédération, compte tenu de leur rôle prépondérant. Au-delà d’être de véritables forces de proposition, les CGEM régions et les fédérations internes assurent la déclinaison des actions et services de la Confédération sur les territoires ainsi qu’au sein des secteurs d’activité, a-t-il affirmé.

Cette rencontre ambitionne de donner une nouvelle impulsion et une véritable dynamique d’équipe pour que la voix des entreprises représentées soit entendue, a-t-il dit, soulignant qu’il est primordial d’agir en parfaite synergie et dans un esprit d’intelligence collective. C. Alj a, dans ce sens, relevé que les actions sur différentes thématiques doivent s’inscrire dans la cohérence et être en parfaite harmonie avec les positions de la Confédération, déterminées, notamment, dans son livre blanc sur des sujets liés principalement au coût des facteurs de production, l’énergie, le foncier, le dialogue social, la législation du travail, la formation professionnelle et à la fiscalité.

Par ailleurs, il a souligné que les très petites et moyennes entreprises (TPME) et les régions étaient « au cœur de la feuille de route de notre mandat à la présidence de la CGEM, et nous continuions à œuvrer en permanence pour renforcer les prérogatives de ces instances », en adéquation avec la vision de SM le Roi relative à la régionalisation avancée. De leur côté, les présidents des CGEM