Pauvre de nous, sous cloche, S.E. El Othmani n’a pas crevé l’écran! 

Attendu le 18 mai à la Chambre des représentants pour apporter plus d’éclairages sur le plan de déconfinement et la gestion de la crise de la pandémie, S.E. Othmani part pour une “mission impossible”. Il en a donné les preuves lors de son passage sur petit écran. Le choix du moment est-il intervenu avant l’heure? Tel est le sentiment que l’on se force à la lumière des réponses précises qui lui ont été lancées à cette occasion. En voici un forilège!

Sur le déconfinement, en mal d’arguments, il s’est perdu en conjectures en assurant qu’il était « plus difficile que son instauration, parce qu’un tel processus reste tributaire de la situation épidémiologique (…) le premier souci du gouvernement consiste à éviter toute marche en arrière et à se protéger du pire, tout en continuant à progresser en dépit des sacrifices consentis ». Autant dire que sous cloche, le patron de l’Exécutif a été marqué. Quid de la gestion du “Day After”? « L’exécutif est en train d’élaborer un ensemble de scénarios pour l’après 20 mai, qui seront annoncés au public au moment opportun ». Mais pourquoi se mobiliser de la sorte pour occuper le terrain médiatique sans rien donner de plapable, renforçant l’idée que l’on se fait déjà d’une primature larguée en cette période de confinement. Ecoutons-le répondre doctement sur le même registre. « Il sera procédé à l’examen de la phase post-coronavirus en profondeur ainsi que des moyens à même de la gérer, notant que le gouvernement ne dispose pas d’une vision définitive pour la période post-crise, mais des scenarii sont en cours d’élaboration par les ministères de la Santé et de l’Intérieur .» Dieu est grand!

Et quid de l’impact économique, et donc social, du confinement? Pour Dr El Othmani, « personne ne peut dresser une évaluation à ce sujet (…) 62% des entreprises ont déclaré un arrêt temporaire ou définitif de leurs activités (…) le gouvernement est conscient des difficultés économiques et accompagne le Comité de veille économique dans l’élaboration de scénarios de relance.» Et d’ajouter que « les professionnels de tous les secteurs ont commencé à réfléchir aux moyens de réaliser la relance économique, relevant qu’il s’agit de rassembler ces scénarios pour élaborer une vision globale.» Avouons que le CVE fait mieux! Pourtant, jusqu’à preuve du contraire, l’Economie et les Finances font partie de l’organigramme de l’Exécutif que notre sympathique psychiatre pilote. Où est censé le faire.

Que devrait-il apporter comme éclaircissements sur la situation catastrophique des Marocains bloqués à l’étranger? « Des scénarios sont en cours de préparation pour mener à bien le rapatriement de 27.850 Marocains bloqués à l’étranger inscrits auprès des consulats du Royaume (…) dès l’ouverture des frontières, il sera procédé au rapatriement des Marocains bloqués », a-t-il relevé. Avant d’ajouter que « le gouvernement est soucieux de la situation de cette frange de citoyens qu’il accompagne en permanence, la mobilisation a permis de créer 155 centres et cellules de veille au niveau des différents consulats et ambassades du Royaume dans les pays d’accueil. Le ministère compétent a pris en charge les frais de soins ou d’hébergement de 5.700 Marocains bloquées à l’étranger, soit 25% d’entre eux, comme il leur a assuré d’autres prestations ». Mieux que ça tu meurs… alors qu’au niveau des Affaires étrangères, les affirmations ne relèvent pas de la “zone grise”. Le retour est conditionné par la réouverture des frontières…

Et qu’en est-il de l’année scolaire? “ Il n’y aura pas d’année blanche” tient-t-il à préciser tout de go. Avant d’ajouter qu’il y a “nombre de scenarii qu’il s’agit de trancher au cours des prochains jours avant d’annoncer l’approche adoptée pour la clôture de l’année scolaire”.

A défaut de décisions claires et de faits établis et chiffrés, l’humble serviteur de l’Etat qu’est S.E. Othmani a plutôt fait preuve d’une inflation de scénarios. This is the end!