Pedro Sanchez attendu à Rabat pour relancer la coopération maroco-espagnole

Le journal espagnol relève que si les dates définitives de ce voyage ne sont pas encore arrêtées, l’objet du déplacement du chef du gouvernement espagnol, est lui connu. Puisqu’il serait accompagné d’hommes d’affaires espagnols. La délégation d’hommes d’affaires attendue au Maroc sera composée notamment d’Antonio Garamendi, président de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), le patronat espagnol, ainsi que José Luis Bonet, président de la Chambre espagnole du commerce.

Si la dimension économique est omniprésente dans les relations entre Rabat et Madrid, il n’en reste pas moins qu’aux yeux des médias espagnols, cette visite est d’une importance cruciale, notamment en raison de la crise migratoire aux Iles Canaries, rappelle ABC, qui critique Pedro Sánchez.

«Très concentré sur l’Europe et l’Amérique latine, le chef du gouvernement a refusé en 2018 de se rendre à Rabat comme première destination internationale. Il a accédé à La Moncloa en juin 2018, mais n’a effectué un voyage officiel au Maroc qu’en novembre 2018», rappelle le journal. Lors de sa visite au Maroc en novembre 2018, Pedro Sánchez a été reçu en audience par le roi Mohammed VI.

En tout cas, sur le volet migratoire qui agite l’opinion ibérique, force est de souligner que Fernando Grande-Marlaska, ministre espagnol de l’Intérieur, avait assuré vendredi dernier que la coordination entre l’Espagne et le Maroc est actuellement à son meilleur niveau.

Le quotidien El Espanol fait écho des résultats d’un sondage, élaboré par la société espagnole SocioMétrica, affirmant que «seuls 5,7% des Espagnols estiment que le Maroc collabore avec l’Espagne de manière amicale». En foi de quoi, «une écrasante majorité d’Espagnols considère que le Maroc agit de manière hostile et est complice de l’immigration massive qui a submergé les Îles Canaries, ces jours-ci», poursuit le journal. Ce dernier ajoute que «83,1% des répondant voit la main du pays voisin dans la vague de pateras qui arrivent ces derniers mois sur les côtes» de l’archipel.

De plus, le sondage de SocioMétrica pour El Espanol ajoute que les tendances en fonction de la couleur politique ne changent pas. Ainsi, «96,3% de sympathisants de Vox, 91,3% des partisans du PP, 72,2% des électeurs de Podemos et 60,5% des partisans de PSOE» accuseraient le Maroc d’être «hostile et de complicité dans l’immigration de masse».

Pour rappel, les autorités des îles Canaries, soutenues en cela par des partis d’extrême-droite en Espagne, mènent depuis quelques semaines déjà, une large campagne sur la situation de l’archipel noyé par les arrivées des migrants depuis les côtes marocaines tout en fustigeant la réaction du gouvernement madrilène.

Ángel Víctor Torres, chef du gouvernement des îles Canaries, a même rencontré le consul du Maroc à Las Palmas, Ahmed Moussa, lui demandant de se rendre «le plus tôt possible» dans le royaume pour y discuter de ce dossier.