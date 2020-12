Pékin dénonce les sanctions US et promet d’y riposter

La Chine a fustigé, le 8 décembre, les nouvelles sanctions «démentes et déplorables» des Etats-Unis contre des hauts responsables chinois, accusés par Washington d’avoir contribué à la «politique oppressive» de Pékin, dans le territoire de Hong Kong.

L’administration Trump a annoncé le 7 décembre que les 14 vice-présidents du comité permanent du Parlement chinois et leurs familles proches ne pourraient plus entrer sur le sol américain. Le Trésor américain a également gelé leurs éventuels avoirs aux Etats-Unis et leur a barré l’accès au système financier américain. De plus, les entreprises et les particuliers américains ne peuvent plus traiter d’affaires avec eux.

Ces mesures ont été prises en représailles à l’adoption, en juin 2020, d’une loi chinoise sur la sécurité nationale à Hong Kong, qui pénalise notamment tout appel à l’indépendance dans l’ex-colonie britannique, rétrocédée à la Chine en 1997. Le comité permanent du Parlement chinois «a voté à l’unanimité» pour ce texte utilisé, selon le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo, «pour museler toute contestation et arrêter ceux qui protestent contre» les «politiques oppressives» de Pékin.

La Chine a rapidement réagi par la voix de Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Elle a déploré, lors d’un point presse, à Pékin, le 8 décembre, des sanctions, qui «représentent une grave ingérence dans les affaires intérieures de la Chine et une grave atteinte aux relations sino-américaines». «Le gouvernement et le peuple chinois expriment leur vive indignation et condamnent avec véhémence cet acte insultant, déplorable, dément et abject de la part Etats-Unis», a fustigé la porte-parole chinoise.

Invitant les Etats-Unis à renoncer à cette mesure, H. Chunying a aussi déclaré que la Chine prendrait «des contre-mesures fermes contre les décisions malveillantes des Etats-Unis afin de préserver [sa] souveraineté, [sa] sécurité et [ses] droits au développement», rapporte Reuters.

Pékin a par ailleurs annoncé avoir convoqué le Chargé d’Affaires de l’ambassade des Etats-Unis, Robert Forden.