Pékin et Téhéran dédolarisent leurs échanges : Une coopération stratégique en marche…

Les données publiées par l’Administration générale des douanes de Chine ont montré l’importation de plus de 260 000 tonnes du brut iranien en décembre dernier. Les noms des entreprises qui ont transféré la dernière cargaison et le port où elle a été déchargée n’ont pas été déterminés.

Il y a quelques jours, Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale en Iran, a confirmé que l’entrée en vigueur du pacte de coopération stratégique global entre l’Iran et la Chine pour les 25 prochaines années, en tant que deuxième plus grande économie du monde, est un succès stratégique pour Téhéran. Ledit accord signé par l’ex-ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif et son homologue chinois Wang Yi, le 27 mars 2021 à Téhéran, inclut la coopération dans tous les secteurs économiques, industriels, agricoles, touristiques, commerciaux et militaires ainsi que dans les domaines liés à la sécurité, et au crédit. Il comprend également l’échange d’expériences en matière de formation de la main-d’œuvre, de coopération technologique et militaire pour renforcer les capacités stratégiques ainsi que des consultations sur les questions soulevées dans les forums internationaux.

Les principaux objectifs de ce pacte stratégique comprennent un ensemble de points, dont entre autres: l’importation continue du brut iranien par la Chine et l’amélioration de la position de la République iranienne grâce au développement du secteur du transports, y compris les réseaux ferroviaires, les autoroutes et les voies maritimes et aériennes.

Rappelons que les États-Unis ont communiqué diplomatiquement avec la Chine, en septembre 2021, pour la sommer à réduire ses achats du brut iranien.

Cette entente porte sur des échanges évalués à 400 milliards de dollars. Elle garantit l’interaction économique et culturelle et inclut l’Iran dans l’initiative chinoise des nouvelles routes de la soie: la Ceinture et la Route. Laquelle porte sur des milliers de milliards de dollars. À travers ce projet, la Chine ambitionne de construire un vaste réseau d’infrastructures depuis l’Asie de l’Est jusqu’en Europe.

Peu de détails ont fuité sur les termes de cet accord. Mais le principe semble simple: Téhéran assure à Pékin un approvisionnement à bas prix en hydrocarbures. Et ce en échange d’importants investissements dans les domaines de l’énergie, de la sécurité, des infrastructures et des communications, sans oublier une coopération militaire. Ainsi, 280 milliards devraient être déversés dans les industries pétrolières et gazières iraniennes, et 120 milliards seront consacrés aux divers projets d’infrastructures, selon le Centre de recherche sur la mondialisation.