Pékin se résigne à durcir le ton contre Washington

Le Conseil de sécurité de l’ONU devait discuter du sort de Hong Kong vendredi 29 mai, avec une réunion d’urgence convoquée à la demande des États-Unis et du Royaume-Uni après l’adoption de la loi sur la sécurité par le Parlement chinois jeudi 28 mai. Pékin que l’on accuse de vouloir restreindre plus les libertés fondamentales sur l’ancienne colonie britannique a durement réagi en affirmant son opposition à toute discussion du dossier à l’ONU. Plus, la Chine qui s’est attaquée à la « stupidité » dont fait preuve la diplomatie US, a dénoncé les tentatives de Washington de prendre en otage l’ONU. Les responsables chinois ont poussé jusqu’à menacer de s’opposer à tout processus d’indépendance de Taiwan par le recours à l’action armée.