Pékin soutient Moscou : Et souligne les « préoccupations raisonnables » de la Russie

« La Chine reconnait le contexte historique complexe et particulier de la question ukrainienne », a ainsi indiqué le ministre chinois Wang Yi lors d’un entretien téléphonique avec Sergueï Lavrov, son homologue russe. Le chef de la diplomatie chinoise a également dit comprendre « les préoccupations sécuritaires légitimes de la Russie ».

Plus tôt dans la journée, lors d’un point presse très attendu, la porte-parole de la diplomatie chinoise avait également évoqué « une situation historique très complexe » et demandé à toutes les parties de « faire preuve de retenue ». Les mêmes termes ou presque avaient été employés par l’ambassadeur chinois à l’ONU : « Nous exhortons toutes les parties à faire preuve de retenue pour éviter que la situation ne devienne hors de contrôle. »

Cette évolution des éléments de langage s’accompagne d’un message martelé depuis quelques jours par les médias d’État : les États-Unis, l’Otan et l’Occident seraient les grands responsables de la guerre en Ukraine, la Russie ne réagissant que pour protéger ses intérêts qualifiés encore une fois de « légitimes ». Ces mêmes médias d’État, notamment dans leur version anglophone, prenant soins de citer les communiqués de la présidence ukrainienne, pour ne pas apparaître comme soutenant directement le Kremlin.

Ces propos de Wang Yi sont bien différents de ceux qu’il tenait lors de la conférence de Munich. La souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de chaque pays doivent être préservées, déclarait-il alors, et « l’Ukraine ne fait pas exception ». Ils sont encore plus éloignés de la déclaration de Xi Jinping en 2013 à propos de la souveraineté ukrainienne. « La Chine et l’Ukraine doivent se soutenir fermement sur les questions majeures concernant la souveraineté nationale, l’indépendance, l’intégrité territoriale et la voie de développement de leur choix », affirmait le président chinois.

Les réseaux sociaux chinois s’étaient focalisés, jeudi, sur la guerre. La situation en Ukraine a déclenché une avalanche de commentaires. Diatribes des nationalistes pro-Moscou contre « les petits pays qui ne connaissent pas leur faiblesse ».

Pékin se contente d’affirmer suivre « de près » la situation et continue à appeler à « la retenue de toutes les parties ». La Chine refuse d’ailleurs de parler d’une « invasion ».