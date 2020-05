“Pense aux autres”, Nai Barghouti en solidarité avec tous ceux qui luttent contre la pandémie de coronavirus

Basé sur un poème du célèbre poète palestinien Mahmoud Darwich et portant le même titre d’ailleurs, le clip Think of Others (Pense aux autres) sorti la semaine dernière par l’artiste palestinienne Naï Barghouti, exprime sans nul doute sa solidarité avec celles et ceux qui , partout dans le monde, luttent contre la pandémie de Covid-19 et à d’autres formes d’oppression.