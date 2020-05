Pepsico débloque une aide d’1 MDH pour la Banque Alimentaire 

Avec ce don exceptionnel, PepsiCo et Varun Beverages Morocco ont permis à la Banque Alimentaire de remettre 44 tonnes de denrées à plus de 1 600 familles rurales, ainsi que 95 tonnes de boissons qui ont bénéficié à plus de 10 000 personnes dans le besoin dont 4 500 sans-abris.

Ces efforts répondent aux objectifs de PepsiCo : servir plus de 50 millions de repas dans le monde, conformément à la campagne #GiveMealsGiveHope, et fournir les ressources de base nécessaires pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Pour Amer Sheikh, président et directeur général de PepsiCo au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au Pakistan : « la Banque alimentaire au Maroc joue un rôle très important à l’heure actuelle pour alléger les conditions que vivent des milliers de familles et nous sommes fiers de notre capacité à les soutenir pour faire en sorte que le Maroc surmonte les difficultés et les défis de la situation actuelle.

Les contributions généreuses de nos partenaires sont ce qui permet à nos efforts conjoints d’avoir un impact majeur sur la vie de nombreuses personnes, y compris des héros de la santé, qui nous inspirent tous». Fidèle aux valeurs de citoyenneté et de proximité qui les animent, PepsiCo et Varun Beverages Morocco ont ainsi choisi d’unir leurs forces en cette période afin d’apporter un soutien concret, dans un esprit de générosité et de convivialité, aux femmes et aux hommes victimes de la perte de leurs emplois ou de l’arrêt de leurs activités.