Pétition contre le déplacement de J. Kushner à Rabat 

Une kyrielle d’organisations ont affiché mercredi leur refus, dans cet appel signé également par 250 personnes, entre avocats, journalistes, acteurs de la société civile ou acteur culturels, de cette initiative américano-sioniste.

«Les Marocains n’appuieront jamais une normalisation perfide et la question du Sahara ne peut pas servir de motif», a titré la pétition, qui exprime son refus de l’officialisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, obtenue par «chantage» pour la reconnaissance de la marocanité du Sahara par Washington.

Les signataires expriment ainsi leur «rejet absolu» de cette visite et qualifient la présence de J. Kushner au Maroc d’«inacceptable». «Les Marocains considèrent la Palestine comme une cause nationale et ils considèrent l’entité sioniste comme une entité d’occupation, raciste et criminelle. Il est absolument impossible de normaliser son existence de quelque manière que ce soit», indique la pétition, dénonçant une «liquidation» de la Palestine.

L’appel dénonce également une tentative de «saboter les pays de la région par le biais du projet sioniste-américain appelé «Deal du siècle», qui a été rejeté par la nation avec toutes ses composantes et par le peuple palestinien à l’unanimité, dirigeants nationaux et factionnels».

Les signataires de cet appel se déclarent aussi «contre toutes les tentatives de pression et de chantage que l’administration américaine mène depuis quelque temps contre le Maroc, pour le mettre à genoux dans un troc sur ses enjeux nationaux souverains».

Cette pétition a été signée, entre autres, par les centrales syndicales les plus représentées : la Confédération démocratique du travail (CDT), l’Union marocaine du travail (UMT), l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), la Fédération démocratique du travail (FDT), l’Organisation démocratique du travail (ODT).

Elle a également été signée par le Groupe d’action nationale pour la Palestine, l’Association marocaine de soutien à la lutte palestinienne, le Syndicat national de l’enseignement supérieur, le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM), la Fédération de la gauche démocratique (FGD), la Jeunesse istiqlalienne et celle du PJD, en plus d’associations de défense de droits humains et de représentants de mouvements islamistes.