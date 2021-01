Petre Roman avance sur la pointe des pieds sur les traces d’H. Köhler

La nature a horreur du vide. Depuis la démission en mai 2019 «pour des raisons de santé» de Horst Köhler de son poste d’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, plusieurs successeurs ont été cités par des médias nationaux et internationaux. Parmi les candidats pressentis à assumer la même fonction, l’Australienne Julie Bishop et le Slovaque Miroslav Lajcak avaient été cités. Mais depuis, c’est Petre Roman, ex-Premier ministre roumain, qui est le plus cité. Ce dernier confirme, avec les réserves d’usage, sa candidature au poste d’envoyé personnel