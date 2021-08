Pétrole iranien pour le Liban : H. Nasrallah s’attaque aux Libanais tétanisés par l’Amérique

Evoquant ce qui se passe en Afghanistan et le retrait des États-Unis, Hassan Nasrallah a affirmé que « le projet qui a été conçu contre la région est en train de s’effondrer », notant que « ce à quoi nous assistons aujourd’hui en Afghanistan est une scène complète d’une défaite américaine totale et d’une chute et d’un échec des USA complets. »

Il a estimé que « l’expérience de l’Afghanistan a reflété une chute morale retentissante et s’est traduite dans leur traitement des afghanis à l’aéroport de Kaboul » , soulignant que « ce sont les avions et les hélicoptères américains qui ont transporté les dirigeants et les cadres de Daech de Syrie en Afghanistan ». A ses yeux, « les Etats-Unis visaient à perturber tous les pays voisins de l’Afghanistan », soulignant que « Daech est un outil américain, et l’expérience de l’Afghanistan doit être une leçon pour tous les pays ».

Son éminence a noté que « les Européens ont reconnu que les Etats-Unis ne les avaient pas consultés » pour se retirer d’Afghanistan, ils « les ont mis devant le fait accompli », remettant en question la crédibilité de leur alliance avec les USA » , soulignant que « ceux qui misent sur les Etats-Unis doivent tirer les leçons de la manière avec laquelle ils traitent leurs alliés en Afghanistan ou ailleurs ».

H. Nasrallah a souligné que « la loi de César n’était pas seulement un siège contre la Syrie, mais aussi un siège contre le Liban ». Ajoutant que « la loi de César a fermé les portes à la plupart des Libanais qui souhaitaient investir en Syrie » et expliquant que « tout projet de réforme de l’infrastructure libanaise susceptible de relancer l’économie libanaise, telle que l’électricité, était empêché par les USA ». Dès lors, a-t-il estimé, « sans l’interdiction et le veto américains, nous aurions pu relancer les secteurs de l’électricité et du gaz au Liban », notant que « si les Libanais avaient élevé haut la voix face aux Américains, nous aurions obtenu une exemption à leurs sanctions ». Et de souligner que les exemptions ne manquent dans la politique d’USA. Les Américains « n’ont-ils pas permis de manière exceptionnelle à l’Iran de vendre son pétrole à l’Afghanistan ? »

Enfin, le leader du Hezbollah a insisté « sur la formation d’un gouvernement le plus vite possible », déplorant

«le laxisme voire l’indifférence des responsables politiques face aux cris des Libanais dans les interminables queues de voitures devant les stations d’essence, ou les larmes des femmes devant les pharmacies ou les victimes de l’armée libanaise qui sont tombés en martyr, brûlés vifs, lors de l’explosion de Tilal , à Akkar, dans le nord du Liban ».

Des médias iraniens ont assuré qu’un navire transportant du carburant a quitté jeudi 26 août les eaux territoriales iraniennes en direction du Liban. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères avait déclaré quelques heures plus tôt que des hommes d’affaires chiites avaient acheté la cargaison.

L’Iran « n’a aucune objection à envoyer d’autres cargaisons au Liban si le gouvernement libanais le demande », a ajouté Saïd Khatibzadeh.