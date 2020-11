Pfizer et BioNTech confiants en leur vaccin anti Covid

Selon la société pharmaceutique, BNT162b2 a démontré une efficacité supérieure à 90 % pour prévenir la Covid-19, sept jours après une seconde injection. Le communiqué de presse, qui n’est pas accompagné d’une publication scientifique des résultats, indique que la protection est atteinte 28 jours après la première immunisation et nécessite un seul rappel.

« Cette première analyse intermédiaire de la phase 3 de notre étude fournit une évidence, le vaccin peut effectivement prévenir la Covid-19. C’est une victoire pour l’innovation, la science et un effort collaboratif mondial », a déclaré le directeur de BioNTech.

Le vaccin a été testé sur plus de 40.000 personnes, de toutes les ethnies et avec un historique médical parfois lourd, et aucune toxicité grave n’a été observée pour le moment. Les études cliniques ne sont pas pour autant terminées. Les prochains tests auront pour objectif de déterminer si ce vaccin peut protéger contre la Covid-19 s’il est injecté après l’infection et s’il peut prévenir les formes les plus graves de cette maladie, qui a fait plus de 40.000 morts en France depuis son apparition.

Les données encore en attente devront permettre au vaccin BNT162b2 d’être approuvé par la FDA(Food and Drug Administration) comme médicament d’urgence (Emergency Use Authorization) d’ici la troisième semaine de novembre. Selon ses estimations, Pfizer devrait produire 50 millions de doses vaccinales d’ici la fin 2020 et plus d’1,3 milliard courant 2021.