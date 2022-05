Plages propres : L’été de la sensibilisation

Lors d’un atelier de préparation de son action estivale en faveur du littoral et des océans organisé mercredi, la Fondation cherche à mettre à profit le rush sur le littoral pour mener auprès des estivaliers un important travail de sensibilisation et d’éducation pour protéger les océans, dont les Nations Unies ont fait l’objectif de développement durable n°14.

Désormais engagée dans un travail global pour les océans au sein de son pôle Mers et Océans, elle est partie prenante de la Décennie des Nations Unies pour les Sciences océaniques lancée par la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO, et pour laquelle Lalla Hasnaa a apporté son leadership es qualité de marraine.

Sur le terrain, la Fondation mènera pour le troisième été consécutif, du 15 juin au 15 septembre, son opération #bharblaplastic, choisie comme meilleure best practice en 2020 par la Fondation internationale pour l’éducation à l’environnement (FEE).

Cette opération de lutte contre les déchets plastiques propose chaque année de nouveaux objectifs d’action et de sensibilisation. En 2021, le retraitement des déchets plastiques a été introduit pour démontrer les vertus de l’économie circulaire et sera reconduit et amplifié.

Cette année, l’opération #bharblaplastic élargira ses préoccupations au climat, dont les océans sont un des éléments fondamentaux de régulation, et à la biodiversité, si riche dans les eaux de la planète, mais si fragile.

Si la Fondation a montré la voie en lançant l’opération #bharblaplastic en 2019, elle a souhaité construire l’édition de 2022 avec ses partenaires : 66 collectivités territoriales et leur tutelle la Direction générale des Collectivités territoriales, 27 partenaires économiques qui les soutiennent et plus d’une centaine d’associations locales, pour qu’ils s’approprient l’opération.

L’opération #bharblaplastic reposera sur ses trois piliers : les jeunes comme cible prioritaire, l’élimination de la pollution plastique et le digital pour sensibiliser. Des piliers qui se déclinent en quatre objectifs, soit « 10 tonnes de déchets plastiques en moins par plage », « 10 000 actions de sensibilisation à l’environnement », « sensibiliser 1 million de jeunes » et, enfin,

« recyclage et valorisation des déchets plastiques évités sur les plages

En 2021, les résultats obtenus ont permis d’éliminer 521,46 tonnes de plastiques sur 66 plages, soit 8 tonnes de plastiques évitées par plage. La quantité évitée s’est inscrite en hausse de 35,06 tonnes par rapport au bilan de l’opération #b7arblaplastic 2019 (+ de 7,2 %). En outre, 61593 actions de sensibilisation à la pollution plastique, de nettoyage, des activités ludiques (atelier, animation…) ont été menées. Le nombre d’actions engagées par rapport à l’opération #b7arblaplastic 2019 était en hausse de plus de 24,35 %, avec 12062 actions supplémentaires. Pour ce faire, 1.804.260 jeunes ont été mobilisées (+ de 29 % par rapport à l’opération #b7arblaplastic

2019). Et last but not least, recyclage et valorisation de 38% des déchets évités.

Pour #bharblaplastic comme pour ses autres actions, la Fondation privilégie les outils numériques pour mieux toucher la jeunesse qu’elle s’emploie à mobiliser dans ses programmes éducatifs comme Eco-Ecoles et Jeunes Reporters pour l’Environnement, ou dans les réseaux de jeunes qu’elle promeut, l’African Youth Climate Hub et l’African Green University Youth Environemental Network.

Cette rencontre est conçue par le Centre International Hassan II de Formation à l’Environnement relevant de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, qui appuiera les partenaires dans leurs actions de sensibilisations et d’éducation. Le Centre travaille à développer une culture scientifique commune des océans. Il s’appuie sur des outils de l’UNESCO, comme le kit pédagogique « Accès aux connaissances de l’océan pour tous », et promeut des idées, des plans d’activités, des jeux sur les connaissances sur l’océan, et s’attache à ce que ces ressources soient accessibles au plus grand nombre en les mettant en ligne sur Internet.