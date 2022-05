Plan national du littoral : Mieux gérer les potentialités territoriales

La loi sur le littoral a adopté un mécanisme de planification comme outil nécessaire pour garantir la gestion intégrée du littoral, obligeant l’administration, en vertu du premier paragraphe de son article 11, à élaborer un plan national qui fixe les orientations et les objectifs généraux à atteindre et à intégrer la dimension de la protection du littoral dans les politiques sectorielles, sur la base de données scientifiques, socio-économiques et environnementales disponibles et sur l’approche d’une gestion intégrée qui prend en considération l’écosystème du littoral et les changements climatiques.

Ledit plan a aussi pour objet la protection, la mise en valeur et la conservation du littoral. Il fixe aussi les indicateurs appropriés à prendre en compte pour assurer la cohérence entre les programmes d’investissement, définit les moyens permettant l’harmonisation entre les projets de développement à réaliser sur le littoral, prévoit les mesures à prendre pour prévenir, lutter et réduire la pollution et la dégradation du littoral et assure la cohérence et la complémentarité entre les schémas régionaux du littoral, a ajouté M. Baitas.