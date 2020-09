Platform for Redesign 2020, des mesures en ligne pour une relance vertes 

Alors que la crise Covid menace de saper l’action mondiale en faveur du climat, la reprise après la pandémie est une occasion historique de remodeler les économies conformément aux objectifs de l’Accord de Paris et de rendre les économies mondiales plus écologiques afin de créer un monde plus sain et plus durable. C’est dans cette logique que Platform for Redesign 2020 (Repenser 2020) a été lancée en rassemblant les « politiques et les actions climatiques et environnementales des pays qui sont planifiées et mises en œuvre dans le cadre de la reprise après COVID-19″, précise un communiqué publié sur le site de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC).

« Cette plateforme aide les pays à remodeler leurs systèmes économiques et sociaux en cette période de double crise : la pandémie COVID-19 et le changement climatique » a déclaré le ministre japonais de l’environnement, Koizumi Shinjirō.

« Redesign 2020 » offre une source de connaissances et d’échanges dédiées aux gouvernements et aux acteurs non étatiques. Elle présente des informations sur les politiques et les mesures prises par les gouvernements nationaux qui contribuent à une reprise post-COVID-19 durable et résiliente.