PLF 2021 : Des abattements forfaitaires au profit des sportifs et entraîneurs…

La loi des finances, qui vient d’être approuvée par la chambre des députés, prévoit dans son article 247 un abattement de 90% au titre de 2021, 80% au titre de 2022, 70% au titre de 2023, 60% au titre de 2024.

Ces abattements forfaitaires ont concerné dans le projet uniquement les sportifs professionnels avant que la majorité parlementaire ne les étende aux cadres sportifs. L’article premier de la loi 30.09 relative à l’Éducation Physique et aux Sports dispose que les cadres sportifs sont « les entraîneurs, les éducateurs, les enseignants ou les préparateurs physiques encadrant un ou plusieurs sportifs ou une activité sportive ».

Ces incitations fiscales concernent tous les sports et non uniquement le football. Si ces mesures fiscales selon la loi des finances se rapportent aux salaires rien n’a été légiféré quant aux primes de signature, de rendement, des matches etc. Car on va se retrouver avec des salaires chétifs mais avec de grosses sommes sous forme de primes gonflées qui ne sont pas imposables.

Auparavant, dans une note circulaire sous le numéro 728, la Direction Générale des Impôts faisait état des incitations fiscales accordées aux associations et aux fédérations sportives.

« Avant la L.F n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018, les fédérations et associations sportives bénéficiaient de l’exonération d’IS, en tant qu’associations à but non lucratif, pour les opérations conformes à l’objet défini dans leurs statuts, conformément aux dispositions de l’article 6-I-A-1° du CGI. Cette exonération ne s’appliquait pas aux établissements de ventes ou de services appartenant auxdites fédérations et associations. Afin de clarifier le traitement fiscal de ces organismes et leur permettre d’assurer leur mission de développement du sport à l’échelon national et international, l’article 8 de la L.F. précitée a complété les dispositions de l’article 6-I-A-34° du CGI pour préciser que les fédérations et associations sportives reconnues d’utilité publique bénéficient de l’exonération totale permanente, en matière d’IS, pour l’ensemble de leurs activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents. A ce titre, il faut signaler que les fédérations et associations sportives précitées restent exclues du bénéfice :

de l’abattement de 100% sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés prévu à l’article 6-I- C-1° du CGI ;

et de l’exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières.

De même, ces organismes restent soumis à la retenue à la source sur les produits de placements à revenu fixe, énumérés à l’article 14 du CGI, sans droit à restitution, conformément aux dispositions de l’article 159-II du CGI.’’, lit-on dans la circulaire n°728 de la DGI.