PLF-2022 : Le Conseil de gouvernement adopte la morasse budgétaire pour 2022

Le PLF 2022 adopté lors du Conseil de gouvernement, s’appuie, pour l’essentiel, sur le cadre référentiel représenté par les discours et directives royaux, ainsi que sur les résultats du nouveau modèle de développement et les orientations fondamentales contenues dans le programme gouvernemental.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre d’un contexte international marqué par l’émergence de signes d’une reprise de l’économie mondiale, l’amélioration des indicateurs de confiance en sa capacité à surmonter les répercussions économiques et sociales de la pandémie de la Covid-19 sur la base des hypothèses réalistes tenant compte notamment des données liées à la situation nationale et internationale et des effets de l’évolution de la crise sanitaire mondiale, ainsi que des hypothèses relatives aux prix de certaines matières de base sur le marché mondial et au niveau de la récolte agricole attendue au niveau national.

Le PLF 2022 a pour objectif de consolider les bases de la relance de l’économie nationale, à travers l’opérationnalisation du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, la mise en place de la charte de l’investissement, l’amélioration du climat des affaires et la mise en œuvre de la loi-cadre relative à la réforme fiscale, selon la même source. Dans ce cadre, le gouvernement prendra les mesures urgentes pour accompagner les jeunes en matière d’emploi, encourager les initiatives des jeunes porteurs de projets dans le domaine agricole et insuffler une nouvelle dynamique au programme « Intilaka » à travers le lancement d’un nouveau projet « Al Forssa » qui vise à financer les projets des jeunes sans conditions préalables.

Ce projet a également pour but de poursuivre l’instauration des bases de l’État social, à travers la réhabilitation du système de la santé, l’instauration d’une profonde réforme du secteur de l’éducation, en renforçant les mécanismes d’intégration, et la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire de base au profit des travailleurs non-salariés, et la prise des mesures nécessaires pour la généralisation progressive des allocations familiales, à travers la mise en œuvre du Registre Social Unifié, tout en accordant une attention particulière à l’intégration sociale des personnes en situation de handicap, et en donnant la priorité à la promotion de l’égalité des sexes dans divers domaines économiques et sociaux.

Parallèlement, le gouvernement, dans un souci de fournir des postes d’emploi et de créer de la valeur ajoutée, continuera de déployer les efforts nécessaires pour améliorer l’environnement des affaires, en poursuivant la mise en œuvre de la politique nationale d’amélioration de l’environnement des affaires pour la période 2021-2025. De plus, et afin de développer le système d’accompagnement des entreprises, le gouvernement veillera à adopter la Charte de l’investissement et à réviser le cadre incitatif pour encourager les entreprises à investir davantage dans des activités à haute valeur ajoutée.

Ces efforts s’accordent avec les orientations du rapport général sur le nouveau modèle de développement (NMD) visant à moderniser le tissu économique actuel à travers l’intégration d’un plus grand nombre d’activités dans le secteur formel et élever la valeur ajoutée locale, de manière à promouvoir le «Made in Morocco».

Parallèlement aux efforts fournis pour relancer l’économie, le gouvernement s’engage, à travers le PLF-2022, à maintenir son soutien de la dynamique de l’investissent public. Dans ce sillage, l’accompagnement des stratégies sectorielles et des projets d’infrastructures en cours tout en veillant à consolider les acquis et à préparer une nouvelle génération de plans sectoriels, représente un des principaux défis. Cette orientation volontariste qui consiste à soutenir des investissements dans des projets structurants et donner la priorité aux projets de production, créateurs de richesse et d’opportunités de travail, s’inscrit dans le cadre de l’impulsion de la dynamique de développement intégrée et globale.