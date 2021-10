PLF 2022 : Les besoins en financement couverts à 80% sur le marché intérieur

Globalement, les besoins pour l’année 2022 sont estimés à un financement à 80% sur le marché intérieur et 20% sur le marché extérieur. C’est ce qu’a affirmé Nadia Fettah Alaoui lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation du Projet de Loi de finances (PLF) au titre de l’exercice 2022. Elle a, dans ce sens, mis en avant les mécanismes de financement du Royaume, notamment à l’extérieur avec les partenaires bilatéraux ou multilatéraux habituels, ainsi que toutes les solutions sur le marché intérieur « qui n’a posé aucun problème même ces deux années de crise ».

S’agissant du timing pour faire appel à l’emprunt national et à l’extérieur, la ministre a éclairé qu’il s’agit de décisions « qui doivent être étudiées au bon moment » et ce, à l’instar de l’année 2021, afin d’apporter des résultats, des conditions financières et des taux de sur-souscription importants. « Il s’agit d’un travail qui doit être fait en toute responsabilité », a-t-elle soutenu, soulignant l’importance de suivre le comportement des marchés financiers l’année prochaine et d’arbitrer entre des solutions interne et externe pour garantir les meilleures conditions de financement.

N. Fettah Alaoui a aussi insisté sur l’importance de l’épargne intérieure dans le mécanisme de financement, notant que l’emprunt national doit être opportun pour les deux parties (budget de l’Etat mais également pour les intérêts des épargnants). En outre, la ministre a relevé que le processus de privatisation porte sur un montant total estimé à 8 Mrds DH. « Nous avons le confort nécessaire pour s’assurer que ce montant pourra être réalisé au cours de l’exercice 2022 ». Et de rappeler que le portefeuille de l’Etat est composé de deux catégories, à savoir des actifs qui ne sont pas directement productifs et ceux liés directement à l’activité des établissement publics ou des sociétés d’Etat et des sociétés majoritaires ou minoritaires.

S’attardant sur le sujet de la protection sociale et de l’assurance maladie, N. Fettah Alaoui a relevé que celui-ci est un sujet central et un enjeu majeur pour le Royaume, relevant que plusieurs forces vives sont associés à cette réforme majeure. Parallèlement, elle a assuré que le ministère de l’Economie et des finances dispose des outils, des compétences et des expertises pour faire face au défi du financement au sein notamment de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) qui est au cœur du dispositif.

Pour ce qui est du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, la ministre a fait savoir qu’un travail considérable a été fait au sein du ministère au niveau des directions concernées et avec l’ensemble des partenaires concernant ce fonds de financement, notamment sur des sujets de structuration et de gestion. S’agissant de la progressivité de l’impôt sur les sociétés (IS), la ministre a relevé qu’il s’agit d’une innovation locale. « Il était temps qu’on revienne à cette mesure pour aller vers une mise en œuvre progressive de la fiscalité ».

De son côté, Faouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, a indiqué que les variables de l’équation de l’exercice budgétaire de 2022 sont désormais connues, mettant l’accent sur l’impératif de retrouver les équilibres macroéconomiques compte tenu des effets de la crise qui étaient « néfastes ». Il a également souligné la nécessité de trouver les mécanismes pour avoir une croissance créatrice d’emploi, relevant que ce dernier constitue une préoccupation majeure. « Seuls les points de croissance peuvent résoudre cette question, d’où la politique volontariste en matière d’investissement avec l’implication du Fonds Mohammed VI », a-t-il relevé à ce sujet.

Il a aussi noté que le Nouveau modèle de Développement fixe aujourd’hui la trajectoire la feuille de route et auquel vient se greffer le programme du gouvernement. N. Fettah Alaoui a présenté lors de ce point de presse le contexte de préparation du PLF-2022, les hypothèses retenues pour son élaboration, son cadre de référence, ses orientations générales, ses principales dispositions ainsi que le tableau de l’équilibre budgétaire dudit projet.