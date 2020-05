Plus de 4 milliards de Dh pour les ménages vulnérables dès jeudi

Les inquiétudes suscitées par les retards constatées n’ont plus lieu d’être. Les aides financières provisoires apportées par le Fonds Covid-19, créé sur instructions du roi Mohammed VI, pour soutenir ces ménages ont, à ce jour, été versées à 3,9 millions de ménages sur 4,3 millions éligibles, a indiqué le ministère dans un communiqué, notant que cette opération qui se poursuit actuellement dans les zones rurales et enclavées prendra fin cette semaine et mobilisera une enveloppe globale de près de 4,2 milliards de dirhams (MDH).

La deuxième opération de soutien se basera sur les déclarations déjà enregistrées et tiendra compte des contrôles effectués par l’Administration, a souligné la même source, relevant que la procédure de retrait des aides est identique à celle de la première opération et s’appuie notamment, sur des messages SMS envoyés sur les téléphones portables des chefs de ménages concernés.

Afin d’éviter l’encombrement des points de retrait, en cette période de confinement, les messages vont être étalés sur plusieurs jours.