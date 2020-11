Plus de 90% des entreprises et des salariés exonérés de la contribution de solidarité

«Il faut absolument souligner que 99% des entreprises ne sont pas concernées par cette mesure, étant donné qu’elles déclarent un bénéfice inférieur à 5 millions de dirhams, ou un résultat déficitaire et que 92% des salariés ne le sont pas aussi, vu que leur salaire net ne dépasse pas 10.000 dirhams», a indiqué M. Benchaâboun qui répondait mercredi à des interventions des membres de la Commission des finances et du développement économique à la chambre des représentants, lors de la discussion générale du PLF-2021. Cette contribution qui a prêté le flanc au débat devrait servir à financer le chantier de la couverture sociale universelle. Le ministre a précisé que près de 22 millions marocains vont bénéficier de ce chantier, dont 10 millions en situation précaire, inscrits au RAMED, et qui pourront, aujourd’hui, bénéficier de cette assurance maladie obligatoire, à l’instar de leurs concitoyens opérant dans les secteurs public et privé ou exerçant une activité libérale.

Lors de cet oral, l’Argentier a par ailleurs souligne que certaines activités sectorielles de l’économie nationale ont montré des signes de rémission.

«Au niveau national, certaines activités sectorielles ont montré des signes de rémission, comme en témoigne la tendance positive des exportations, qui se sont améliorées en août de 6,8% par rapport à la même période de l’année dernière, profitant de l’amélioration relative de la demande extérieure destinée au Maroc», a fait savoir M. Benchaâboun qui répondait à des interventions des membres de la Commission des finances et du développement économique à la chambre des représentants, lors de la discussion générale du PLF-2021.

Les échanges commerciaux, a-t-il poursuivi, connaissent une amélioration progressive, soutenus par une reprise des marchés extérieurs et l’amélioration des perspectives économiques mondiales.

«Les exportations nationales ont enregistré des signes positifs au cours du mois d’août, notamment dans les secteurs de l’automobile (+45,2%), de l’agroalimentaire (+33,3%) et du textile et du cuir (+4,6%)» a-t-il fait savoir.

Dans le même contexte, le secteur de la construction a connu une amélioration significative, comme en témoigne les ventes du ciment, qui ont augmenté de 18,6%.

Par ailleurs, l’ensemble des mesures et actions, qui ont été prises depuis le mois de mars, ont permis de soutenir la demande des ménages à travers le Fonds spécial pour la gestion du coronavirus (Covid-19) d’environ 0,9 point, et de stimuler l’investissement de 0,6 point dans le cadre du plan de relance, atténuant ainsi la contraction de l’économie nationale d’environ 1,5 points de croissance, a-t-il souligné.

Ainsi, le taux de croissance pour l’année 2020 a été revu à -5,8% au lieu de -7,3%, a précisé M. Benchaâboun. «Ce taux de croissance reste sujet à révision dans le cas où l’on prendrait en compte l’émergence d’une deuxième vague de l’épidémie, qui est devenue un fait confirmé chez nos partenaires européens à la fin de ce mois et les répercussions qui en découlent aux niveaux international et national», a nuancé le ministre.