Plus de verdure à Marrackech : « L’esplanade My El Hassan » entre en service

La cérémonie d’inauguration de cet espace a eu lieu dans le cadre de la célébration du 19e anniversaire du prince héritier Moulay El Hassan en présence de Karim Kassi-Lahlou, wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, de Fatima-Zahra Mansouri, présidente du Conseil communal de Marrakech, ainsi que de Samir Goudar, président de la région. D’un coût global de 53,9 MDH, cet espace vert et écologique s’étend sur une superficie totale de 17 ha.

Le projet est le fruit d’un partenariat entre la Direction générale des collectivités territoriales (42,5 MDH), la commune urbaine de Marrakech (1,4 MDH) et le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports (10 MDH).

D’une largeur de 200 mètres, cet espace s’étend sur une longueur de près de 2 kilomètres entre la Mamounia et la Ménara. Les végétaux sont choisis pour leur rusticité, nécessitant peu de tailles, résistants aux insectes, aux maladies et à la sécheresse. En outre, l’utilisation d’engrais et de traitements phytosanitaires chimiques est proscrite et l’arrosage des végétaux se fait au goutte-à-goutte afin de diminuer la consommation d’eau, tandis que les surfaces en gazon sont réduites et arrosées par un système d’asperseurs. Pour ce qui est de l’éclairage du parc, il fait usage de la technologie LED et de l’énergie solaire.

Ce projet, dont les travaux ont duré près de 3 ans, vise à développer une promenade N’Zaha entre la Médina et la Ménara, conserver la végétation existante, compléter l’offre de stationnement en créant des parkings de proximité (plus de 1 000 nouvelles places) et favoriser les déplacements en mode doux.

L’esplanade comporte un espace aménagé en parc urbain et permettant d’accueillir divers évènements, une promenade N’Zaha, une grande plaine de jeux en gazon synthétique. Elle comprend aussi 5 placettes d’accès de style andalou, des kiosques abritant des activités commerciales, un grand jardin de cactées et plantes grasses, unique au Maroc, s’étalant sur plus d’un hectare.