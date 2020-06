Plus des deux tiers des marocains privilégient des destinations locales

L’ONMT a dévoilé jeudi 18 juin les résultats obtenus au travers d’une étude relative aux intentions de voyage des Marocains après la maîtrise du COVID-19. Il en ressort que 70% nationaux déclarent vouloir voyager dans leur pays cet été, encourageant ainsi la préférence nationale et supportant les opérateurs touristiques nationaux en particulier et l’économie marocaine en général.

Réalisée auprès de 2800 répondants, représentatifs de la population marocaine urbaine relevant de tranches d’âges allant de 18 à 75 ans, répartis sur l’ensemble des régions du Royaume et représentatifs de toutes les catégories socio-professionnelles, l’étude révèle que l’incertitude sur la mobilité, les contraintes économiques et sanitaires, mais aussi les prises de conscience patriotique sont autant d’éléments qui font que les Marocains optent pour un tourisme majoritairement domestique cet été.

En effet, 70% des personnes interrogées déclarent vouloir voyager au Maroc. Le voyage est perçu en général comme une façon de se libérer de la pression subie par le confinement. Bien que 60,6% d’entre eux disent vouloir laisser passer un mois avant de voyager (régions Casablanca Settat et Tanger-Tétouan-Al Hoceima ainsi que les CSP A et B), ils n’ont pas abandonné pour autant leur désir de vacances.

Les CSP C1, les 18-24 ans, les plus de 65 ans, les habitants de Draa-Tafilelt et ceux du Sud ont en revanche bien l’intention de passer plus de temps en voyage. Ainsi, plus d’1 personne sur 2 compte voyager en petite famille (Couple + enfants), essentiellement les 35 à 55 ans, les habitants de Souss-Massa et ceux du Sud. Les CSP AB et les plus de 55 ans sont plus nombreux à vouloir voyager en couple alors que les 25 à 34 ans préfèrent voyager seuls.

Il ressort également de l’étude que 36,5% des questionnés envisagent de visiter la famille, alors que 29,1% souhaiteraient aller en bord de mer, tandis que 26,6% ont une préférence pour la nature. Les amateurs de la mer se trouvent surtout parmi les AB, les 18-34 ans, les habitants de Casa-Settat et de Fès-Meknès. Quant aux amateurs des voyages dans la nature, on les retrouve surtout parmi les C1, les 55-64 ans et les habitants de Tanger-Tétouan-Hoceima.

Pour encourager au voyage, les principales mesures de motivations préconisées par l’échantillon interrogé sont des offres promotionnelles adaptées pour 57% des personnes interrogées, et l’application de mesures sanitaires strictes au niveau des établissements touristiques pour 55% d’entre eux.

L’ONMT compte mettre à disposition cette étude au profit des opérateurs du secteur du tourisme afin qu’ils aient un véritable outil marketing et une vision plus claire de la demande des voyageurs marocains. Ce qui leur permettra de répondre spécifiquement aux attentes des voyageurs notamment par des offres familles adaptées ou par des séjours en couple ou entre amis.

Les activités privilégiées lors du voyage sont donc pour l’essentiel la plage et le farniente, la visite de villes, les sites naturels, le patrimoine historique et architectural, les sports nautiques, le shopping…. Ce sont là autant de motifs de séjour et de loisirs auxquels le Royaume peut répondre par sa grande diversité dans l’ensemble de ces régions. De son côté, l’ONMT s’engage à prendre en compte les principales données de cette étude afin d’y répondre par des actions marketing et de communication adaptées.