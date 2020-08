Plusieurs directions de l’armée algérienne changent de tête

Le chef de l’État algérien a effectué des changements importants à la tête de plusieurs directions et départements du ministère de la Défense, mettant ainsi fin aux fonctions de quatre généraux, annonce le dernier Journal officiel. En plus des remplaçants de ces derniers, il a également nommé un nouveau commandant des Forces aériennes. Tout cela se fait avec le maintien de Said Chengriha à la tête de l’armée.