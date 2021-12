PME/TPE : L’OMTPME approuve sa feuille de route 2022

Cette feuille de route vise à renforcer et améliorer les processus de production des statistiques et études de l’Observatoire, tout en tenant compte des mutations induites par les politiques publiques en particulier la Stratégie nationale d’inclusion financière, la stratégie digitale pour la modernisation de l’administration publique et les plans de développement régionaux, indique l’OMTPME dans un communiqué sur la 5ème réunion de son CA présidée par Abdellatif Jouahri, Wali de BAM.

A cet effet, ladite feuille de route inclut notamment la mise en place d’une data factory, le développement de nouveaux outils technologiques pour le traitement des données, l’élargissement des études sur le tissu productif au plan régional et le renforcement de la coopération aux niveaux national et international, précise la même source.

Lors de cette réunion, les membres du Conseil se sont félicités des réalisations de l’Observatoire tant aux plans organisationnel et opérationnel, qu’au niveau de ses activités de coopération et de communication, fait savoir le communiqué, ajoutant que le CA a aussi approuvé les comptes de l’exercice 2020, ainsi que le budget de l’exercice 2022.

L’OMTPME a principalement pour objet de mettre à la disposition des secteurs public et privé des statistiques et des indicateurs sur les TPME et de réaliser des études généralistes et thématiques en relation avec ces entreprises, afin d’éclairer la réflexion sur les enjeux liés à leur situation et leur comportement.