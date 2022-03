Poetry Slam : L’Uzine des champions du Maroc s’ouvre les 19 et 20 mars

Pour réussir ce championnat, un appel à candidature du 18 Février au 06 Mars, permettra aux jeunes « slameurs » de différentes régions du Maroc de participer en différentes langues, Darija, Amazigh, Arabe, Anglais et Français. La compétition, indique un communiqué des organisateurs, se déroulera en trois tours. «Un premier tour celui du quart de finale prévu l’après-midi du samedi 19 mars 2022 et le deuxième et troisième tour correspondant à la demi-finale et la finale qui auront lieu l’après-midi du dimanche 20 mars 2022.Quant aux matinées, elles sont consacrées aux master class de déclamation et d’écriture dédiées aux candidats », précise-t-on.

Un champion national sera élu et une remise de prix et de trophée est prévue pour le gagnant qui représentera le Maroc par la suite à la coupe du monde et coupe d’Afrique de Slam poésie.

« Le Poetry Slam est un concept d’évènements créé dans les années 80 par Marc Smith dans le but de rendre la lecture du poème moins ennuyeuse et moins élitiste », rappelle-t-on.